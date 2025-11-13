Яке покарання в Україні за вирубку дерев?

Умисне знищення, пошкодження дерев, чагарників у населених пунктах, що заподіяло істотну шкоду карається штрафом для громадян розміром від 8,5 до 17 тисяч гривень чи виправними роботами на строк до двох років, повідомляє 24 Канал із посиланням на Бердичівську міську раду. Також може застосовуватись обмеження волі на строк до трьох років або позбавлення волі на той самий строк.

Істотною шкодою вважається така, що у 20 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Тобто, якщо вирубка дерев нанесла збитків на 340 гривень, порушник заплатить штраф понад 8 тисяч гривень

У разі виявлення фактів знищення або пошкодження лісових культур, полезахисних лісових смуг, захисних лісових насаджень, а також незаконної порубки, пошкодження та знищення лісових культур і молодняка винні особи притягуються до адміністративної відповідальності.

Який максимальний розмір штрафу за вирубку дерев?

Відповідно до статті 65 КУпАП, за рубку та реалізацію дерев передбачено штраф для громадян у розмірі від 510 до 1700 гривень з конфіскацією насаджень, а для посадових осіб – від 2550 до 5100 гривень з конфіскацією. Якщо ці правопорушення скоєні особою віком від 16 до 18 років та ця особа не має самостійного заробітку, тоді штраф стягується з батьків або осіб, які їх заміняють (стаття 307 КУпАП).

Згідно зі статтею 65-1 КУпАП, знищення або пошкодження полезахисних лісових смуг, захисних лісових насаджень вздовж берегів річок, каналів, навколоводних об'єктів, гідротехнічних споруд, на смугах відводу автомобільних доріг, залізниць та інших захисних лісових насаджень – тягне за собою накладення штрафу на громадян від 510 до 765 гривень і на посадових осіб – від 1020 до 1530 гривень.

Крім отримання штрафів, порушники можуть притягатися до кримінальної відповідальності, яка передбачена у випадку, коли завдана шкода у 20 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Які покарання передбачає кримінальна відповідальність Так, згідно зі статтею 246 Кримінального кодексу України, незаконна порубка дерев або чагарників у лісах, захисних та інших лісових насаджень, перевезення, зберігання, збут незаконно зрубаних дерев або чагарників, що заподіяли істотну шкоду або були вчинені на територіях чи об'єктах природно-заповідного фонду, або в інших особливо охоронюваних лісах передбачають, крім штрафів у великих розмірах – від 17 000 до 34 000 гривень, кримінальну відповідальність – строк до 3 років, від 3 до 5 років, у разі тяжких наслідків – від 5 до 7 років).

Як покарають за незаконну вирубку лісу в Україні?