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7 июля, 17:36
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История повторяется: россияне продолжают истреблять украинское зерно

Анастасия Зорик
Основні тези
  • Россияне совершили атаку на Пологовский район, в результате чего произошло возгорание на поле пшеницы.
  • Это не первый случай, ранее пожар из-за обстрела произошел на Харьковщине, где выгорел гектар пшеницы.

Россияне совершили очередную атаку на Украину. На этот раз была поражена территория Пологовского района

Какие результаты атаки россиян

В результате атаки россиян произошло возгорание на поле пшеницы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Ивана Федорова.

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Иван Федоров

Председатель Запорожской областной военной администрации

Военными России был нанесен удар по территории Пологовского района. В результате удара произошло возгорание пшеницы на поле.

Продолжается ликвидация пожара. Как сообщил Федоров, пострадавших в результате этого удара нет.

Россияне продолжают систематически атаковать украинские поля. Из-за чего уменьшается будущий урожай пшеницы.

Напомним! Это не первая атака россиян на украинские поля. В частности, 1 июля ГСЧС сообщила, что из-за российского обстрела начался пожар на Харьковщине. Несмотря на быструю ликвидацию возгорания, выгорел примерно 1 гектар пшеницы. Пострадавших, к счастью, нет.