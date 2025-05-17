Потери в виноградарстве: каковы масштабы убытков в Украине

Прогнозирование заморозков является одним из важных факторов размещения насаждений винограда на территории Украины. Например, Институт виноградарства и виноделия имени Таирова постоянно мониторит состояние виноградников юга Одесской области.

Убытки в виноградарстве в Украине в 2025 году

В частности оптимальная зона промышленного виноградарства охватывает южные районы, сообщает 24 Канал со ссылкой на ученых Национального научного центра.

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Дело в том, что на юге страны заморозки были наименее интенсивными. Поэтому они не наносили значительного вреда растениям винограда.

Кандидат биологических наук, заведующий отделом виноградарства Андрей Штирбу сказал, что совсем другая ситуация сложилась севернее. То есть за пределами оптимальной зоны промышленного виноградарства, где в основном размещены небольшие площади под насаждениями, преимущественно хозяйств населения.

Проблема заключается в том, что урожайность этих насаждений винограда в 2025 году будет зависеть от степени повреждения растений.

Так, если повреждены только верхушки побегов, то их рост восстановится за счет пасынковых почек и урожай может быть нормальным,

– объяснил эксперт.

Если зеленые побеги повреждены сильно, но нижние части их сохранились, то в таком случае урожай можно получить частично за счет сохранившихся соцветий,, и частично за счет побегов, которые будут развиваться из пасынковых почек (на отдельных сортах).

Важно!!! При полной гибели молодых побегов от заморозков вероятна полная потеря урожая, однако восстановление зеленого прироста может происходить из почек замещения, и хороший эффект оказывает применение подкормки.