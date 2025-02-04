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4 февраля, 22:00
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Какие страны осуществили наибольший импорт агропродукции в Украину в 2024 году

Анастасия Зорик

Государственная таможенная служба подсчитала, что в 2024 году в Украину было ввезено агропродукции на 7,82 миллиарда долларов. Для сравнения, в 2023 году это значение было на 9,7% меньше.

Какие страны импортируют товары в Украину

Ученый Богдан Духницкий отметил, что основным поставщиком сельскохозяйственной продукции в Украину были страны, которые входят в ЕС, сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт аграрной экономики.

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В 2024 году стоимость поставок из ЕС достигла 4 006 миллионов долларов. А в 2023 году этот показатель был на 9% меньше и достигал 3 680 миллионов долларов.

 

Богдан Духницкий

Ведущий научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики"

Импорт продовольствия в Украину в 2024 году стал третьим в денежном выражении за время ее независимости, растет второй год подряд в условиях полномасштабного вторжения России на территорию нашего государства, демонстрируя определенную стабилизацию спроса на зарубежную продукцию.

Весомую долю импорта Украины составили такие поставки:

  • из стран Азии доля поставок – 19,1% – 1 496 миллионов долларов;
  • Латинская Америка – 7,4% – 580 миллионов долларов;
  • Африка – 5,2% – 410 миллионов долларов.

Обратите внимание! Статистика показывает, что больше всего агропродукции в Украину завозит Польша. В прошлом году поляки импортировали продукции на украинскую территории на сумму 925 миллионов долларов.

Больше всего Украина получила такой продукции:

  • рыба и морепродукты – на сумму 929 миллионов долларов;
  • плоды, ягоды, орехи – 866 миллионов долларов;
  • алкогольные и безалкогольные напитки – 808 миллионов долларов;
  • изделия из какао – 505 миллионов долларов.