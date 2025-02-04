Как подорожала сельскохозяйственная земля

Сельскохозяйственная земля в Винницкой области, по результатам купли-продажи по Украине в прошлом году заняла 7 место, сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

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Статистика демонстрирует, что стоимость земли сельскохозяйственного назначения изменилась так:

в 2021 году гектар сельскохозяйственной земли в Винницкой области стоил от 35 до 60 тысяч гривен;

в 2024 году – от 73 тысяч гривен.

Именно в 2024 году в Украине начался второй этап земельной реформы. Теперь участок могут приобрести не только физические, а и юридические лица – до 10 тысяч гектаров.

Сергей Рябцун Начальник юридического управления Главного управления Госгеокадастра в Винницкой области Площадь земель сельхозназначения, которые потенциально могут быть куплены или проданы, составляет миллион 240 тысяч гектаров. Взять участками – это 572 участка. Примерно продано 1 – 1,5 %. В 2024 году продано 0,3%. Но норма с 2024 – 10 тысяч гектаров в одни руки.

Обратите внимание! В 2024 году в Винницкой области продали 3 900 гектаров земель сельхозназначения.