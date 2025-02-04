Які країни імпортують товари в Україну

Науковець Богдан Духницький зауважив, що основним постачальником сільськогосподарської продукції в Україну були країни, які входять у ЄС, повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут аграрної економіки.

Читайте також В одній з областей України різко збільшилась вартість сільськогосподарської землі

У 2024 році вартість поставок з ЄС сягнула 4 006 мільйони доларів. А у 2023 році цей показник був на 9% менше і сягав 3 680 мільйонів доларів.

Богдан Духницький Провідний науковий співробітник відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Імпорт продовольства в Україну 2024 року став третім у грошовому виразі за часів її незалежності, зростаючи другий рік поспіль в умовах повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої держави, демонструючи певну стабілізацію попиту на зарубіжну продукцію.

Вагому частку імпорту України склали такі поставки:

з країн Азії частка поставок – 19,1% – 1 496 мільйонів доларів;

Латинська Америка – 7,4% – 580 мільйонів доларів;

Африка – 5,2% – 410 мільйонів доларів.

Зверніть увагу! Статистика свідчить, що найбільше агропродукції в Україну завозить Польща. Торік поляки імпортували продукції на українську території на суму 925 мільйонів доларів.

Найбільше Україна отримала такої продукції: