Щука, судак и окунь: рыбалка в январе возможна, но с нюансами

В январе для любителей рыбалки наступает фактически "мертвый сезон", ведь в этот период температура опускается все ниже, а лед на водоемах утолщается. Кроме того, рыба также становится малоподвижной. Впрочем есть определенные виды рыб, которые все же можно поймать, но для этого нужны определенные знания.

Какую рыбу лучше всего ловить в январе?

Для того, чтобы рыбалка в январе удалась, нужно не только терпение и выдержка от рыбака, но и довольно чуткая и тонкая снасть, передает 24 Канал со ссылкой на Винницкий рыбоохранный патруль.

Дело в том, что рыба в такой период пытается находиться там, где больше кислорода. Поэтому ловля в пруду или закрытых водоемах может быть менее успешной, чем в реках, протоках и водохранилищах.

Заметьте! В январе среднюю активность сохраняются такие рыбы, как плотва, окунь, лещ, судак, карась, щука и налим.

Если рыбак найдет место, где зимуют пресноводные рыбы, а это так называемые "зимовальные ямы", то улов в таком случае может быть довольно хорошим.

Кроме того, в теплые дни в январе, чем обычно, при южном или юго-западном ветре, клев может быть лучшим, чем в остальные дни. Также это касается дней, когда продолжается оттепель, а температура достигает до -10 градусов с постоянным атмосферным давлением.

На что лучше ловить рыбу в январе?

В рыбоохранном патруле добавляют, что большими шансы рыбаков во время рыбалки в январе становятся, когда удается ловить на мормышку, а снасть используется тонкая и чувствительная.

На щуку лучше вместо этого использовать жерлицы, или попробовать стремительное блеснение тяжелыми блеснами. Более уловистым является именно мотыль, на который ловится вся белая рыба и небольшой хищник.

В то же время на сайте Fisher Club говорится о том, что кроме мотыля, можно использовать еще и мятый вареный картофель, различную кашу и тому подобное.

Например на зимние жерлицы успешно ловится зубастая щука, но на озерах и небольших водохранилищах ее искать следует на максимальной глубине, а на реках – в ямах, выре, рядом с камышом.

Зато утром на рассвете и вечером в глубоких и каменистых местах на блесны не плохо ловится судак.

Окунь взамен ловится на маленькую блесну, балансир, или на блесну с насадкой и без.

