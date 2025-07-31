В августе многие едут в отпуск в деревню, где можно сходить на рыбную ловлю. Для того, чтобы знать, когда рыба клюет лучше всего, можно пользоваться календарем рыбака.

Как фазы Луны влияют на клев?

Лунные фазы существенно влияют на поведение рыбы в водоемах, сообщает 24 Канал со ссылкой на Meta.ua. В зависимости от лунных ритмов рыба может менять глубину стоянки, уровень активности, а также предпочтения относительно приманок.

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Основные влияния на рыбную ловлю по фазам:

Новолуние – обычно клев ослабевает, особенно днем.

Первая четверть – рыба начинает активизироваться, клев улучшается.

Полнолуние – умеренный, стабильный клев, особенно ночью.

Последняя четверть – переменная активность, возможны как хорошие, так и слабые уловы.

Лунный календарь рыбака на август 2025 года

В календаре подан ежедневный анализ с учетом лунных фаз и вероятности хорошего клева.

1–3 августа: убывающая Луна

1 августа (пятница) – Луна продолжает убывать. Клев умеренный, особенно ранним утром.

2 августа – возможно снижение активности. Хороший день для ловли на глубине.

3 августа (воскресенье) – неблагоприятный день. Рыба осторожна, слабо реагирует на прикормку.

4 августа: новолуние

4 августа (понедельник) – Новолуние. Рыба малоподвижная, клев слабый. Лучше использовать день для отдыха или разведки мест.

5–10 августа: рост Луны и усиление клева

5 августа – постепенное улучшение. Хорошо идут карась и плотва.

6–7 августа – рыба начинает активно питаться, особенно на мелководье.

8 августа (пятница) – отличный день для спиннинга и ловли окуня.

9–10 августа – замечательный клев, особенно в утренние часы. Живец работает лучше всего.

11 августа: первая четверть

11 августа (понедельник) – стабильный клев, рыба активна. Отличный день для ловли хищников: щуки, судака, окуня.

12–18 августа: уверенный рост активности

12–13 августа – рыба активно реагирует на прикормку, особенно на донную снасть.

14 августа (четверг) – хороший день для ловли карпа и леща.

15–16 августа – клев усиливается, возможно успешное использование фидера.

17–18 августа – стабильно уловистые дни, особенно на крупных озерах и реках.

19 августа: полнолуние

19 августа (вторник) – Полнолуние. Рыба осторожна, однако ночью возможен хороший клев, особенно у сома и судака.

20–25 августа: убывающая Луна, снижение активности

20 августа – возможно ослабление клева. Рыба ищет тень, спасаясь от жары.

21–22 августа – клев нестабилен. Лучше выбирать места с течением.

23–24 августа – возрастает шанс поймать крупную хищную рыбу на глубине.

25 августа (понедельник) – подготовка к последней четверти. Используйте приманки с ярким запахом.

26 августа: последняя четверть

26 августа (вторник) – умеренный клев. Лучше ловить рано утром или в пасмурную погоду.

27–31 августа: путь к новолунию