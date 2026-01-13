Цены на капусту в Украине снова начали расти

В течение прошлой недели на украинском плодоовощном рынке возобновился рост стоимости белокочанной капусты. Эксперты связывают рост цены с тем, что объемы продукции среднего и низкого качества стремительно сокращаются.

Почему капуста начала дорожать?

В Украине на прошлой неделе наметилась тенденция к повышению цен на белокочанную капусту, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. Аналитики говорят, что до конца декабря многие производители распродали большую часть запасов этой продукции.

Кроме того, на рынке уже почти не осталось капусты среднего и низкого качества. Учитывая стремительное снижение запасов капусты в хозяйствах, фермеры начали сдерживать продажу качественной продукции, что и привело к росту цен на этой неделе. Подтверждают эту информацию и оптовые компании, которые отмечают общее сокращение этих овощей на рынке.

В целом на сегодня отпускные цены на белокочанную капусту в фермерских хозяйствах уже поднялись до 3 – 10 гривен за килограмм (7 – 23 цента за килограмм), что в среднем на 25% дороже, чем в конце прошлой недели.

Обратите внимание! Эксперты отмечают, что сейчас цены на белокочанную капусту в Украине остаются в среднем на 82% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. При этом большинство участников рынка не исключают вероятности дальнейшего подорожания этой продукции, причем, по их мнению, темпы роста цен будут ускоряться с сокращением запасов овощей в хозяйствах.

