В Одесской области посреди зимы выращивают капусту в открытом грунте

Изменения климата в корне меняют методы выращивания овощей в Украине. Особенно ярко видны изменения на юге Украины, где под открытым небом в январе растет капуста.

Каким образом капуста растет зимой

Белокочанная капуста, которая не была собрана осенью, в Одесской области продолжает расти и набирать массу головок, сообщает 24 Канал со ссылкой на TikTok международного консультанта по овощеводству Павла Булгакова.

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Эксперт отметил, что из-за изменений климата капуста продолжает расти даже зимой. И с учетом цены на эту продукцию, выращивание такой капусты является интересным, несмотря на риски. Эксперт заметил, что были заморозки и внешние листья лослин получили повреждения морозом, но листья, что формирует головку – в прекрасном состоянии и продолжает расти.

В ноябре головки имели вес 100 – 150 граммов, сейчас – более килограмма. И самое главное знаете что? Никаких вам вредителей! Ни белокрылки, ни тлей, ни тли,

– замечает Булгаков.

В конце января 2025 года в Одесской области дневная температура составляла от +3 до +12 градусов Цельсия, ночью она снижалась до от +6 до -1 градуса Цельсия. По словам агроэксперта, на полях еще будет проводиться сбор капусты.