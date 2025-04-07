В Украине падают цены на картофель: какие факторы на это влияют

На прошлой неделе цены на картофель продолжили снижаться. Тенденции по снижению цен опираются на те же самые факторы, которые имели влияние и за неделю до этого.

Картофель продолжает дешеветь в Украине

По данным ежедневного мониторинга, сейчас оптовые цены на картофель в Украине опустились до 15 – 25 гривен за килограмм (36 – 46 центов за килограмм), в зависимости от качества и объемов предлагаемых партий, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit.

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В среднем производители поставляли картофель в продажу на 10% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

По словам операторов рынка, предложение картофеля на этой неделе оставалось достаточно объемным, тогда как спрос на продукцию оставался сдержанным. К тому же многие покупатели жаловались на качество предлагаемой, продукции, и часто отказывались от закупок.

При этом эксперты отмечают, что на данный момент картофель в Украине стоит в среднем на 25% дороже, чем за аналогичный период прошлого года.

Обратите внимание! Но учитывая немалые объемы этой продукции на рынке, украинские фермеры не исключают возможности дальнейшего удешевления в данном сегменте.