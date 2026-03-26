Картофельный коллапс в Европе: почему цены падают ниже нуля
- Европейский рынок картофеля сталкивается с перепроизводством, избыток продукции достиг 3,3 миллиона тонн.
- Цены на картофель упали до отрицательных значений из-за снижения спроса и конкурентного давления, что привело к значительным затратам на утилизацию.
Европейский рынок картофеля столкнулся с масштабным перепроизводством и падением спроса. Избыток продукции настолько велик, что фермеры вынуждены платить за ее утилизацию.
Что происходит на рынке картофеля ЕС?
На рынке картофеля в Европейском Союзе наблюдается глубокий кризис перепроизводства, говорится в GroceryGazette. По данным аналитиков, избыток продукции уже достиг около 3,3 миллиона тонн.
Смотрите также Цены на лук стремительно падают: фермеры массово распродают запасы
В течение последних двух лет фермеры Нидерландов, Бельгии, Германии и Франции активно расширяли посевные площади, рассчитывая на высокий спрос и выгодные цены по контрактам. В результате это привело к рекордным урожаям, однако рыночная ситуация резко изменилась.
Спрос на картофель снизился из-за усиления конкуренции со стороны азиатских производителей, влияние импортных пошлин США и ослабления доллара США. Все это привело к существенному профициту на рынке.
Цены на картофель упали в минус
Цены отражают критический дисбаланс: по информации PotatoNL, закупочная стоимость картофеля для кормовых нужд опустилась до отрицательных значений – минус 0,86–0,87 фунта стерлингов за 100 килограммов. В таких условиях часть урожая направляют на корм животным или в биогазовые установки, а расходы на утилизацию несут сами производители.
Только в Нидерландах в 2025 году собрали около 4,2 миллиона тонн продовольственного картофеля – это на 900 тысяч тонн больше, чем годом ранее. При этом от 500 до 600 тысяч тонн остаются нереализованными.
Обратите внимание! Похожая ситуация наблюдается и в других странах ЕС. В частности, в Бельгии на складах накопилось около 800 тысяч тонн продукции, а во Франции прогнозируемый избыток достигает примерно 1 миллиона тонн.
Эксперты отмечают, что не все фермеры могут позволить себе длительное хранение урожая, а признаков улучшения ситуации на рынке пока нет. Поэтому производители вынуждены сокращать расходы и отказываться от хранения.
По мнению аналитиков, для стабилизации ситуации необходимо пересмотреть подходы к маркетингу и контрактированию с учетом изменений в спросе.
Цены на картофель резко падают: почему украинские фермеры массово распродают запасы?
Цены на картофель в Украине снижаются из-за слабого спроса и роста предложения, а фермеры распродают запасы из-за ухудшения качества продукции.
По сравнению с прошлым годом, картофель стоит на 62% дешевле, а в супермаркетах цены колеблются от 10,80 до 22,50 гривен за килограмм.