Польша потеряла 14 миллионов кур-несушек: какие последствия это будет иметь для украинских производителей

Польский рынок яиц переживает серьезный кризис из-за масштабных вспышек птичьего гриппа и ньюкаслской болезни. В связи с уничтожением миллионов кур-несушек страна вынуждена увеличивать импорт продукции, в частности из Украины.

Польша потеряла миллионы кур и столкнулась с дефицитом яиц

Польша оказалась в сложной ситуации на рынке яиц из-за вспышек птичьего гриппа и болезни Ньюкасла, сообщает FoodAgribusiness. С октября 2025 года в стране было уничтожено около 14 миллионов кур-несушек, что существенно сократило внутреннее предложение продукции.

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В период с октября 2025 года по март 2026 года из-за птичьего гриппа польские хозяйства потеряли около 7 миллионов кур-несушек. Однако ситуация продолжала ухудшаться – в течение следующих трех месяцев из-за новых вспышек отрасль потеряла еще примерно 7 миллионов голов.

Из-за резкого сокращения производства Польша столкнулась с дефицитом яиц. Чтобы компенсировать нехватку, страна увеличила импорт продукции из Украины, Турции и Бразилии.

Также польские торговые сети закупают яйца в других странах Европейского Союза, в частности в Румынии, Нидерландах и Бельгии.

В то же время быстрое восстановление производства остается маловероятным. Из-за значительных потерь в Польше и других странах ЕС сложился дефицит суточных цыплят и молодняка, поскольку спрос на них сейчас значительно превышает доступное предложение.

Новые правила для производителей дополнительно сокращают предложение

Дополнительным фактором, влияющим на рынок, стало решение крупнейших польских торговых сетей постепенно отказываться от продажи яиц от кур клеточного содержания.

Это создает дополнительное давление на предложение, ведь около 60% яиц в Польше производят именно по такой модели содержания птицы.

Сокращение производства и изменение требований к продукции уже привели к росту цен на яйца в стране. Участники рынка ожидают, что ситуация будет оставаться напряженной, пока производители не смогут восстановить поголовье.

Важно! Для украинских производителей польский кризис может иметь двойной эффект. С одной стороны, рост спроса на импорт может открыть дополнительные возможности для экспорта украинских яиц и продукции птицеводства. С другой – дефицит в Польше может усилить конкуренцию за молодняк и корма в регионе, а также повлиять на общую себестоимость производства. Поэтому украинским компаниям важно следить за ситуацией на рынке ЕС, ведь изменения в Польше могут быстро отразиться на ценах и торговых потоках.

Экспорт мяса птицы установил рекорд за пять лет: какие страны были главными покупателями

Недавно мы писали, что украинский экспорт мяса птицы в мае текущего года составил 43,635 тысячи тонн. Это на 7% больше, чем в апреле 2026 года (тогда он составлял 40,7 тысячи тонн).

Основными покупателями украинского мяса птицы были: Нидерланды (17,9%); Великобритания (11,8%); Словакия (10,2%); ОАЭ (6,9%).