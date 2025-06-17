Курица стала деликатесом: сколько стоит килограмм мяса в магазинах

Цена мяса в Украине в 2025 году росла довольно быстрыми темпами. Особенно же выделилась курятина, которая вообще дорожает на глазах, бьет все рекорды.

Почему дорожает курятина и какие на нее цены

Все виды курятины выросли довольно быстрыми темпами, обогнав другие виды мяса, сообщает 24 Канал со ссылкой на аналитику "Украинского клуба аграрного бизнеса".

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Так, филе подорожало на 11% до 222 гривен за килограмм (+39% за год). Цена на бедро увеличилась на 28% до 154 гривен за килограмм (+39% за год) хотя еще в начале прошлого месяца килограмм бедра стоил в среднем 120 гривен.

Тушка же в 2025 году подорожала на 25% до 110 гривен за килограмм (+42% за год). Здесь ситуация с ценами такая же, как и в сегменте бедра: в начале мая средняя стоимость килограмма тушки составляла 88,40 гривны.

Специалисты УКАБ исследовали цены куриного филе в популярных супермаркетах Украины: