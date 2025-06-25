Насекомые вместо мяса: почему люди не спешат переходить на более экологичный вид пищи

В последнее время в мире начинает все больше ощущаться нехватка пищевых продуктов, или же изготовление некоторых из них разрушает экологию. В качестве альтернативы многие рассматривают съедобных насекомых, хотя люди и не горят желанием переходить на такую пищу.

Люди не хотят есть насекомых

В качестве альтернативы традиционным видам мяса и растительной пищи ученые предлагают съедобных насекомых, передает 24 Канал со ссылкой на The Guardian. Однако все последние попытки поощрить людей потреблять насекомых оказались обреченными на провал из-за распространенного чувства отвращения к такой пище, особенно в западном мире.

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Разведение и потребление насекомых в последние годы активно продвигалось как более экологичная альтернатива традиционному мясу. Дело в том, что выращивание скота имеет значительное влияние на окружающую среду: оно является причиной вырубки лесов, вызывает загрязнение воды и производит парниковые газы.

Обратите внимание! Однако, несмотря на гораздо меньшее влияние на планету, потребление насекомых (например, сверчков или саранчи) вряд ли станет массовой практикой – особенно в западных странах, где люди все еще испытывают отвращение к самой мысли о такой пище. Исследование показало, что до 91% жителей США и Европы готовы попробовать растительные альтернативы мясным продуктам, тогда как возможность употребления в пищу насекомых рассматривают лишь около 20% респондентов.

Какие еще препятствия существуют

Кроме чисто культурного фактора существуют и экономические барьеры. Многие компании сосредоточены на выращивании таких видов насекомых, которые идут преимущественно для корма животным, а не для питания людей.

Учитывая эти вызовы трудно представить, как пищевые продукты из насекомых могут существенно заменить традиционное мясо,

– говорят авторы исследования в npj Sustainable Agriculture.

В качестве альтернативы продвижению идеи питаться насекомыми ученые советуют продвигать на рынок более привычные растительные продукты.

Важно! Сравнительно немного жителей западных стран переходят на вегетарианство или веганство. Мировое потребление мяса, вероятно, будет расти в ближайшие десятилетия на фоне повышения спроса со стороны новых состоятельных слоев населения в таких странах, как Китай.