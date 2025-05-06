Фермерам придется выбрасывать лук, если не удастся продать

Украинские производители лука попали в очень неприятную ситуацию. Качество больших запасов продукции, которая еще хранится на складах очень быстро ухудшается.

Лук портится на складах производителей

По словам эксперта плодоовощного рынка Украины Ксении Гусевой, многие производители лука вынуждены пускать продукцию в переработку, ведь ее качество уже стремительно ухудшается, сообщает 24 Канал со ссылкой на AgroTimes.

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А цену на этот продукт, к сожалению поднять нельзя, потому что объемы в запасах еще большие, а качество очень и очень низкое,

– добавляет она.

Гусева называет лук наиболее проблемной позицией на рынке. В прошлом году его заложили слишком много – и нормальной цены на него не было, объясняет експертка, это была стагнация в течение всего сезона. В конце марта – начале апреля лук торговался по 7 – 13 гривен за килограмм и даже сейчас производители продают его от 8 до 14 гривен за килограмм.

Кроме того, с середины апреля в Украину начинает идти ранний импортный лук, который первыми повезут Турция и Египет, а украинская озимая продукция пойдет только в конце мая, замечает аналитик "АПК-Информ".

Важно! Гусева резюмировала, что если до этого момента отечественные производители не успеют распродать прошлогодний лук, его придется просто выбросить.