Цены на масло в Украине достигли 10-летнего рекорда: что стало причиной

Сливочное масло сейчас стоит "космических" денег по сравнению с ценой, которая была еще 2 – 3 года назад. Уже в начале 2025 года стоимость масла взлетела так, что достигла потолка за последнее десятилетие.

Почему цены на масло бьют рекорды

Эксперт молочного рынка Максим Фастеев говорит, что годовая потребительская инфляция сливочного масла в январе продолжила расти и достигла почти 34% к январю 2024 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Инфагро". Это рекордный показатель за последние 10 лет.

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Основным драйвером является товарный рынок – нефасованное масло, которое продается большими партиями, в частности экспортируется или импортируется,

– говорит эксперт.

По его словам, годовая потребительская инфляция сливочного масла может ускориться по итогам февраля или марта, но это произойдет уже не из-за подорожания продукта в магазине, а из-за низкой базы предыдущего периода.

Обратите внимание! Фастеев отмечает, что потребительские цены на масло уже стабилизируются, о чем свидетельствуют случаи акционных предложений: "Весной должны увидеть более четкий тренд к снижению конечной стоимости продукта", – прогнозирует Фастеев.