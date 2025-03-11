Надо ли владельцам земли менять акт на землю на выписку из госреестра

В Украине с 1 июля 2021 года можно продать и купить землю. Однако для успешного осуществления процедуры продажи необходимо иметь актуальный пакет документов, среди которых и Выписка из Государственного реестра прав на недвижимое имущество.

Надо ли менять документы

Сейчас одним из самых распространенных вопросов, который беспокоит владельцев недвижимости является то, нужно ли менять старый Акт на право собственности на современный Выписка из Государственного реестра прав на недвижимое имущество, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины".

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Право собственности на землю может быть подтверждено такими документами:

государственный акт на право собственности на земельный участок (до 1 января 2013 года);

свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество (с 1 января 2013 года);

свидетельство о праве на наследство;

судебное решение, вступившее в законную силу, о приобретении/изменении права собственности на земельный участок;

выписка из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество о регистрации права собственности;

другие гражданско-правовые сделки по отчуждению земельного участка: договоры купли-продажи, дарения, мены, пожизненного содержания и т.д.

С 1 января 2013 года в Украине начал действовать Государственный реестр прав на недвижимое имущество. С тех пор все новые права собственности вносятся в этот реестр, и подтверждением права собственности сначала было Свидетельство о праве собственности, а сейчас Выписка из реестра.

Обратите внимание! Однако право собственности на недвижимое имущество, возникшее до 1 января 2013 года признается действительным, если регистрация такого права была проведена в соответствии с законодательством, действовавшим на момент его возникновения.

Государственные акты зеленого цвета, как и розовый и синий, остается действующим и по настоящее время. Однако, для заключения любых сделок по земельному участку, в любом случае необходимо получить выписку из ГЗК. Таким образом, государственные акты не нужно менять на Вытяг, однако обязательно нужно присвоить кадастровый номер земельному участку.