Минагрополитики запускает проект "еКоноплі" для развития отрасли технической конопли

С 10 марта 2025 года Министерство аграрной политики и продовольствия Украины вводит электронную систему "еКоноплі". Ее главная цель – усовершенствовать аграрную политику в области выращивания технической конопли.

Что известно о системе "еКоноплі"

Запуск системы "еКоноплі" также имеет целью уменьшить риски коррупции и злоупотреблений в этой сфере, передает 24 Канал со ссылкой на Минагрополитики .

Читайте также Украина планирует согласовать с Еврокомиссией решение по чувствительным агротоварам

Виталий Коваль Министр аграрной политики Украины Новый сервис "еКоноплі" будет способствовать развитию этой отрасли, ведь применение промышленной конопли чрезвычайно широкое – от легкой и пищевой промышленности до целлюлозно-бумажной. Конопля - это высокомаржинальная нишевая культура, которая имеет широкие возможности для переработки.

У Минагрополитики ожидают, что это увеличит количество предприятий, которые занимаются посевом, выращиванием и переработкой конопли для промышленных нужд как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

Как это будет работать

Кроме того, система позволит формировать достоверные статистические и аналитические данные, что будет способствовать эффективному управлению отраслью.

Для юридических лиц, работающих в сфере промышленной конопли, будут доступны следующие функциональные модули:

Регистрация субъектов хозяйствования;

Управление земельными участками;

Посев и сбор урожая;

Лабораторные исследования;

Формирование выписок и представление отчетности;

Интерактивная карта посевов.

Это позволит аграриям не только упростить взаимодействие с государством, но и повысить эффективность бизнес-процессов в секторе технической конопли.

Регистрация станет проще

Новая система "еКоноплі" подключена к главным государственным реестрам, в частности:

к реестру предприятий и организаций (ЕГР);

к реестру прав собственности на недвижимость (ГРРП);

к земельному кадастру (ГЗК);

и к системе "еРослинництво", где хранится информация о сортах растений и семян.

Чтобы зарегистрироваться в системе, нужно:

Иметь квалифицированную электронную подпись (КЭП); Подать заявку через электронный кабинет "еКоноплі".

Интересно! Ранее, чтобы выращивать промышленную коноплю, надо было ждать до 3 месяцев на лицензию. Теперь все значительно проще. Нужно зарегистрироваться в специальном реестре юридических лиц, которые занимаются выращиванием и переработкой конопли.