Минагрополитики запускает проект "еКоноплі" для развития отрасли технической конопли
С 10 марта 2025 года Министерство аграрной политики и продовольствия Украины вводит электронную систему "еКоноплі". Ее главная цель – усовершенствовать аграрную политику в области выращивания технической конопли.
Что известно о системе "еКоноплі"
Запуск системы "еКоноплі" также имеет целью уменьшить риски коррупции и злоупотреблений в этой сфере, передает 24 Канал со ссылкой на Минагрополитики.
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Новый сервис "еКоноплі" будет способствовать развитию этой отрасли, ведь применение промышленной конопли чрезвычайно широкое – от легкой и пищевой промышленности до целлюлозно-бумажной. Конопля - это высокомаржинальная нишевая культура, которая имеет широкие возможности для переработки.
У Минагрополитики ожидают, что это увеличит количество предприятий, которые занимаются посевом, выращиванием и переработкой конопли для промышленных нужд как на внутреннем, так и на внешнем рынках.
Как это будет работать
Кроме того, система позволит формировать достоверные статистические и аналитические данные, что будет способствовать эффективному управлению отраслью.
Для юридических лиц, работающих в сфере промышленной конопли, будут доступны следующие функциональные модули:
- Регистрация субъектов хозяйствования;
- Управление земельными участками;
- Посев и сбор урожая;
- Лабораторные исследования;
- Формирование выписок и представление отчетности;
- Интерактивная карта посевов.
Это позволит аграриям не только упростить взаимодействие с государством, но и повысить эффективность бизнес-процессов в секторе технической конопли.
Регистрация станет проще
Новая система "еКоноплі" подключена к главным государственным реестрам, в частности:
- к реестру предприятий и организаций (ЕГР);
- к реестру прав собственности на недвижимость (ГРРП);
- к земельному кадастру (ГЗК);
- и к системе "еРослинництво", где хранится информация о сортах растений и семян.
Чтобы зарегистрироваться в системе, нужно:
- Иметь квалифицированную электронную подпись (КЭП);
- Подать заявку через электронный кабинет "еКоноплі".
Интересно! Ранее, чтобы выращивать промышленную коноплю, надо было ждать до 3 месяцев на лицензию. Теперь все значительно проще. Нужно зарегистрироваться в специальном реестре юридических лиц, которые занимаются выращиванием и переработкой конопли.