Экспорт мяса птицы растет: кто больше всего покупает украинский продукт
- Экспорт мяса птицы из Украины в 2025 году составил 436 тысячи тонн, с основными направлениями в ЕС, страны Ближнего Востока и другие страны Европы за пределами ЕС.
- Импорт мяса птицы в 2025 году был на уровне 46 тысяч тонн.
Отрасль производства мяса птицы и количество поголовья постепенно восстанавливается в Украине. В частности общее производство мяса птицы по итогам 2025 года составляет 1 390 тысяч тонн.
Что происходит с мясом птицы в Украине?
Это на 1,5% меньше, чем в прошлом году, но на 2,7% выше среднего показателя за 5 лет, о чем пишет Устранский клуб аграрного бизнеса.
Читайте также Импорт обвалил рынок: клубника дешевеет еще до старта сезона
В начале 2026 года поголовье птицы составляет 192,3 миллиона голов. А это на 3% больше аналогичного периода в 2025 году.
В частности доля птицы на промышленных предприятиях составляет 64%, а в хозяйствах населения и на небольших фермах – 36%.
Согласно информации, сейчас рост производства поддерживается:
- активностью промышленных предприятий;
- модернизацией производственных процессов;
- улучшением биобезопасности;
- более эффективными системами кормления.
Экспорт мяса птицы в 2025 году достиг 436 тысячи тонн, что на 2% меньше по сравнению с 2024 годом. Однако это на 1% больше среднего показателя за последние 5 лет.
Главными направлениями экспорта остаются:
- ЕС (30,6%);
- страны Ближнего Востока (27,2%);
- и другие страны Европы за пределами ЕС (22,6%).
Украинские компании расширяют логистические возможности и внедряют европейские нормы и директивы для повышения качества продукции,
– говорится в тексте.
В то же время импорт мяса птицы в 2025 году был на уровне 46 тысяч тонн, а это на 3% меньше, чем в 2024 году. Более того, это на 73% ниже 5-летнего среднего показателя.
Напомним! Саудовская Аравия ввела полный запрет на импорт сырой птицы и столовых яиц. Об этом пишет Poultry World. Под запрет попали около 40 стран, однако Украины запрет не коснулся.
Какие есть еще новости по курятине?
- В Азербайджане обнаружили сальмонеллу в партии замороженной куриной продукции из Украины. Украинская сторона начала расследование по ситуации.
- В то же время в США зафиксировали вспышку высокопатогенного птичьего гриппа на большой птицеферме. Сейчас планируют уничтожить более 1,22 миллиона кур-несушек.