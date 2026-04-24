Экспорт мяса птицы растет: кто больше всего покупает украинский продукт

Отрасль производства мяса птицы и количество поголовья постепенно восстанавливается в Украине. В частности общее производство мяса птицы по итогам 2025 года составляет 1 390 тысяч тонн.

Это на 1,5% меньше, чем в прошлом году, но на 2,7% выше среднего показателя за 5 лет, о чем пишет Устранский клуб аграрного бизнеса.

В начале 2026 года поголовье птицы составляет 192,3 миллиона голов. А это на 3% больше аналогичного периода в 2025 году.

В частности доля птицы на промышленных предприятиях составляет 64%, а в хозяйствах населения и на небольших фермах – 36%.

Согласно информации, сейчас рост производства поддерживается:

активностью промышленных предприятий;

модернизацией производственных процессов;

улучшением биобезопасности;

более эффективными системами кормления.

Экспорт мяса птицы в 2025 году достиг 436 тысячи тонн, что на 2% меньше по сравнению с 2024 годом. Однако это на 1% больше среднего показателя за последние 5 лет.

Главными направлениями экспорта остаются:

ЕС (30,6%);

страны Ближнего Востока (27,2%);

и другие страны Европы за пределами ЕС (22,6%).

Украинские компании расширяют логистические возможности и внедряют европейские нормы и директивы для повышения качества продукции,

– говорится в тексте.

В то же время импорт мяса птицы в 2025 году был на уровне 46 тысяч тонн, а это на 3% меньше, чем в 2024 году. Более того, это на 73% ниже 5-летнего среднего показателя.

Напомним! Саудовская Аравия ввела полный запрет на импорт сырой птицы и столовых яиц. Об этом пишет Poultry World. Под запрет попали около 40 стран, однако Украины запрет не коснулся.

