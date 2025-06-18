В Украине подорожала капуста нового урожая: почему это происходит

В Украине несмотря на начало сезона, цены на овощи продолжают держаться на высоком уровне. Так, цена на капусту, которая недавно дешевела, снова выросла.

Почему растет стоимость молодой капусты

В Украине на этой неделе начала повышаться цена на раннюю капусту, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. По словам производителей, основной причиной подорожания в данном сегменте стал сезонный фактор, когда данная продукция ранних сортов в хозяйствах фактически закончилась, а капуста более поздних сортов еще в продажу не поступила.

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Так, на сегодня производители белокочанной капусты озвучивают цены на свою продукцию в диапазоне 10 – 20 гривен за килограмм (24 – 48 центов за килограмм), что в среднем на 29% дороже, чем в конце прошлой недели.

Обратите внимание! Причиной роста цен, по словам фермеров, стало сокращение предложения на рынке из-за периода межсезонья. Сезон уборки капусты ранних сортов в хозяйствах подходит к концу, тогда как к массовой уборке продукции более поздних сортов производители еще не приступили.

При этом спрос на капусту сейчас достаточно высок, что также провоцирует ценовой рост в данном сегменте.

Важно! Эксперты отмечают, что сейчас капуста урожая 2025 года на рынке Украины уже стоит в среднем в 2,9 раза дороже, чем в середине июня прошлого года. Однако игроки рынка не исключают, что уже в ближайшее время на рынок может вернуться понижательный ценовой тренд, как только производители массово начнут уборку урожая капусты средних сортов.