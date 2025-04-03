Даже несмотря на ограниченное предложение в Украине дешевеет морковь

На рынке Украины сейчас довольно сильно сократилось предложение моркови. Однако, даже несмотря на это цены на этот овощ снова начали падать.

Почему дешевеет морковь

По словам участников рынка, удешевление в сегменте моркови спровоцировано снижением спроса на эту продукцию, сообщает 24 Канал со ссылкой на East Fruit. Кроме того, на рынок оказывает существенное давление увеличение предложения некондиционной моркови, которую производители стремятся сбыть в первую очередь.

Читайте также Борщ стал дороже: в Украине изменились цены на овощи

Так, согласно данным ежедневного мониторинга проекта, морковь в украинских хозяйствах на сегодня предлагается к продаже по 24 – 30 гривен за килограмм (58 – 73 цента за килограмм), что в среднем на 10% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Обратите внимание! По словам самих производителей, причиной такой ценовой ситуации является весьма сдержанный спрос на морковь, тогда как качество этих корнеплодов в хранилищах стремительно ухудшается.

Эксперты отмечают, что снизить отпускные цены в данном сегменте фермеры вынуждены даже при том, что запасы моркови в хранилищах украинских хозяйств стремительно сокращаются. Однако, даже при таких условиях украинским фермерам удается отгружать морковь в среднем в 3,5 раза дороже, чем в начале апреля 2024 года.