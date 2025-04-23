В Украине в очередной раз дорожает морковь: почему растут цены

Цены на морковь растут еще с октября прошлого года. На прошлой же неделе снова был зафиксирован рост стоимости этого популярного овоща.

Почему морковь продолжает дорожать

На этой неделе цены на качественную морковь в Украине снова начали повышаться, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. Участники рынка утверждают, что эти тенденции обусловлены достаточно высоким спросом на качественные корнеплоды в условиях ограниченного предложения.

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Оптовые компании и розничные сети активно закупают морковь, тогда как запасы овощей в хранилищах хозяйств стремительно сокращаются.

Рост спроса на эту продукцию позволило местным фермерам повысить отпускные цены на имеющиеся партии моркови. Так, на данный момент корнеплоды предлагаются к продаже в диапазоне 30 – 40 гривен за килограмм (73 – 97 центов за килограмм), в зависимости от качества и объемов партий, что в среднем на 21% дороже, чем в конце прошлой недели.

Положительную ценовую динамику эксперты проекта объясняют сезонным истощением запасов качественной продукции в хозяйствах. По информации участников рынка, оптовые компании все чаще испытывают трудности с приобретением необходимых объемов моркови высокого качества.

Важно! Аналитики отмечают, что на сегодня морковь в Украине уже поступает в продажу в среднем в 4,5 раза дороже, чем за аналогичный период прошлого года.