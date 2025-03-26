В Украине продолжает дорожать морковь: какие цены в магазинах
- Цена на морковь в Украине выросла на 271% за последний год, достигнув 47 гривен за килограмм.
- Подорожание связано с сезонными факторами и тем, что производители удерживают запасы качественной продукции.
Морковь на рынке Украины дорожает еще с начала 2025 года. Однако в последнее время подорожание ускорилось и стало более заметным.
Почему дорожает морковь в Украине
Несмотря на все догадки украинцев о причинах подорожания, цены на этот популярный овощ растут из-за сезонных факторов, сообщает 24 Канал со ссылкой на аналитику УКАБ. График роста цен примерно соответствует динамике и тенденциям соответствующих прошлых лет.
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Если еще в начале января 2025 года килограмм моркови можно было купить в среднем за 32,80 гривны, то сейчас килограмм стоит уже 47 гривен. За последний год морковь подорожала на 271%. Рост за последний месяц составил 30%. Эксперты говорят, что морковь подорожала из-за того, что производители пока удерживают запасы качественной продукции.
Обратите внимание! По словам аналитиков УКАБ, на середину марта стоимость овощей продолжает динамику роста. Существенно укрепились в цене помидоры (+39% за месяц, розница) и морковь (+30%, розница) к прошломесячной цене. Ожидать снижения цен на овощи не стоит до мая. Внутреннее предложение от украинского производителя начнет появляться только в конце апреля.
Какие цены на морковь в магазинах
Морковь, 1 килограмм
- АТБ – 35,89 гривны;
- Сильпо – 39,50 гривны;
- Ашан – 37,90 гривны;
- Novus – 35,89 гривны;
- Мегамаркет – 59,70 гривны;
- Metro – 35,80 гривны.