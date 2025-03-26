В Украине продолжает дорожать морковь: какие цены в магазинах

Морковь на рынке Украины дорожает еще с начала 2025 года. Однако в последнее время подорожание ускорилось и стало более заметным.

Почему дорожает морковь в Украине

Несмотря на все догадки украинцев о причинах подорожания, цены на этот популярный овощ растут из-за сезонных факторов, сообщает 24 Канал со ссылкой на аналитику УКАБ. График роста цен примерно соответствует динамике и тенденциям соответствующих прошлых лет.

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Если еще в начале января 2025 года килограмм моркови можно было купить в среднем за 32,80 гривны, то сейчас килограмм стоит уже 47 гривен. За последний год морковь подорожала на 271%. Рост за последний месяц составил 30%. Эксперты говорят, что морковь подорожала из-за того, что производители пока удерживают запасы качественной продукции.

Обратите внимание! По словам аналитиков УКАБ, на середину марта стоимость овощей продолжает динамику роста. Существенно укрепились в цене помидоры (+39% за месяц, розница) и морковь (+30%, розница) к прошломесячной цене. Ожидать снижения цен на овощи не стоит до мая. Внутреннее предложение от украинского производителя начнет появляться только в конце апреля.

Какие цены на морковь в магазинах

Морковь, 1 килограмм