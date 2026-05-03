Рыбалка без разрешения – когда это законно в Украине и какие есть ограничения

С началом теплого сезона все больше украинцев отправляются на водоемы – не только отдохнуть, но и порыбачить. Однако чтобы не "споймать" штраф, стоит заранее разобраться с правилами.

Можно ли ловить рыбу без разрешения?

Любительская рыбалка в Украине бесплатная.

В Центре бесплатной юридической помощи напомнили, что любительская и спортивная рыбалка на украинских водоемах общего пользования не требует специальных разрешений.

Однако на таких началах предусмотрено суточную норму для одного человека – не более 3 килограммов, а также одна дополнительная рыба.

Кроме того, разрешено использовать удочки и спиннинги всех видов с использованием искусственной или естественной приманки, но количество крючков не должно превышать 7 штук на человека.

Также рыбак должен иметь при себе средство для измерения длины "трофеев". Если ему попадется рыбина, размер которой меньше установленных норм, ее следует сразу вернуть в водоем.



Минимальные размеры рыбы / Фото Госрыбагентство

Обратите внимание! Более жесткие правила действуют в период нереста, который обычно длится с апреля до начала лета. В это время придется ограничиться рыбалкой только с берега, двумя крючками или спиннингом с искусственной приманкой.

Напомним, ранее в Украине обсуждали возможность введения рыболовного билета, что позволил бы увеличить суточную норму вылова за отдельную плату, писало Госрыбагентство.

