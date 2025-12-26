Элеваторный бизнес на юго-востоке Украины становится не рентабелен: какие причины

Коммерческий элеваторный рынок в юго-восточных регионах Украины стремительно приходит в упадок на фоне климатических изменений, падения урожайности и сокращения спроса на услуги по хранению зерна. По оценкам участников рынка, уже в ближайшие годы элеваторный бизнес в этой зоне может потерять экономический смысл.

Элеваторы на юго-востоке Украины становятся не нужными

Коммерческий элеваторный рынок в юго-восточных областях Украины стремительно теряет экономический смысл из-за климатических изменений, падение урожайности и сокращение спроса на элеваторные услуги, сообщает 24 Канал со ссылкой на Elevatorist.com. Такое мнение озвучил директор по развитию компании "Алмейда Групп" Артем Ремпен.

Как по мне, юго-восточные области Украины скоро могут забыть о таком понятии, как коммерческий элеваторный рынок. В основном это касается именно юга страны. Если в регионе не произойдет чудо и не переменится быстро климат, за 1 – 2 года,

– говорит Артем Ремпен.

Он привел пример Роздорского элеватора на Днепропетровщине, где в этом сезоне сделали только 1,5 оборота на мощностях в 12 тысяч тонн. Из-за низкой урожайности подсолнечника и кукурузы на юго-востоке сушилку запускали только один раз - для досушивания около 200 тонн кондитерского подсолнечника. Урожай пшеницы также был ограниченным и несмотря на хорошее продовольственное качество, конкуренция со стороны местных перерабатывающих предприятий усложняла работу экспортеров.

По словам Ремпена, дополнительное давление на элеваторный бизнес создает сокращение площадей обрабатываемых земель из-за близости боевых действий, а также высокая концентрация элеваторных мощностей от крупных игроков рынка, в том числе международных.

Он объясняет, что аграрии региона, которые переживали из-за нестабильности будущего, продавали зерно сразу. Другие оставляли зерно на собственных складах, которых настроили. В обработке зерно почти не нуждалось. И элеваторы, как часть "пищевой цепочки" стали там уже не нужны. Выживут в регионе только крупные трейдеры, в которых есть хороший ресурс на поддержку торговли.

Элеваторы уже не выполняют план

Ремпен добавил, что сейчас большинство элеваторов юго-востока выполнили сезонный план только на 30 – 50%, и это их максимум, поэтому "там можно забыть об элеваторном бизнесе":

Под него в той зоне покупают зернохранилища только странные люди. Как по мне, я бы там сейчас продавал, точнее, я продавал бы еще год назад. Потому что в прошлом сезоне крепкий такой сигнал уже был, - засуха, низкий урожай, отсутствие спроса на услуги элеваторов. Элеватор становится ненужным,

– подытожил директор по развитию компании "Алмейда Групп".

В то же время, по словам специалиста, в целом по региону рынок в Харьковской области чувствует себя немножко лучше, чем в Днепре, Одессе, Запорожье, Николаеве.

