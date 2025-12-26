Елеватори на південному сході України стають не потрібними

Комерційний елеваторний ринок у південно-східних областях України стрімко втрачає економічний сенс через кліматичні зміни, падіння врожайності та скорочення попиту на елеваторні послуги, повідомляє 24 Канал із посиланням на Elevatorist.com. Таку думку озвучив директор з розвитку компанії "Алмейда Груп" Артем Ремпен.

Як на мене, південно-східні області України скоро можуть забути про таке поняття, як комерційний елеваторний ринок. Здебільшого це стосується саме півдня країни. Якщо в регіоні не станеться диво і не переміниться швидко клімат, за 1 – 2 роки,

– каже Артем Ремпен.

Він навів приклад Роздорського елеватора на Дніпропетровщині, де цього сезону зробили лише 1,5 обороту на потужностях у 12 тисяч тонн. Через низьку врожайність соняшнику та кукурудзи на південному сході сушарку запускали лише один раз — для досушування близько 200 тонн кондитерського соняшнику. Врожай пшениці також був обмеженим й попри добру продовольчу якість, конкуренція з боку місцевих переробних підприємств ускладнювала роботу експортерів.

За словами Ремпена, додатковий тиск на елеваторний бізнес створює скорочення площ оброблюваних земель через близькість бойових дій, а також висока концентрація елеваторних потужностей від великих гравців ринку, в тому числі міжнародних.

Він пояснює, що аграрії регіону, які переймалися через нестабільність майбутнього, продавали зерно одразу. Інші залишали збіжжя на власних складах, яких набудували. Обробки зерно майже не потребувало. І елеватори, як частина "харчового ланцюжка" стали там вже не потрібні. Виживуть в регіоні лише крупні трейдери, в яких є хороший ресурс на підтримку торгівлі.

Елеватори вже не виконують план

Ремпен додав, що нині більшість елеваторів південного сходу виконали сезонний план лише на 30 – 50%, і це є їх максимум, тому "там можна забути про елеваторний бізнес":

Під нього в тій зоні купують зерносховища тільки дивні люди. Як на мене, я б там зараз продавав, точніше, я продавав би ще рік назад. Тому що минулого сезону міцний такий сигнал вже був, — посуха, низький врожай, відсутність попиту на послуги елеваторів. Елеватор стає непотрібним,

– підсумував директор з розвитку компанії "Алмейда Груп".

Водночас, за словами фахівця, загалом по регіону ринок в Харківській області почуває себе трошки краще, ніж в Дніпрі, Одесі, Запоріжжі, Миколаєві.

