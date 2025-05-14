Более 200% подорожания: как поднялись цены на базовые продукты за год

Цены на важнейшие продукты для украинских потребителей заметно выросли в течение последнего года. Не последнюю роль в этом сыграл неурожай 2024 года, вызванный засухой и жарой.

Как подорожали основные виды продуктов

По данным Госстата, общая инфляция в апреле ускорилась до 15,1%, продуктовая – до 19,8%, сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную службу статистики Украины. На стоимость продуктов повлиял неурожай в Украине в прошлом году.

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Цены на капусту выросли за год почти вчетверо (на 267,4%) до 49,7 гривны за килограмм. Морковь подорожала втрое (на 205,9%) до 39,0 гривен за килограмм.

Яйца подорожали на 73,3% до 59,2 гривны за десяток, яблоки – на 61,6% до 46,4 гривны за килограмм, крупа гречневая – на 44,3% до 35,9 гривны за килограмм.

Пачка масла 200 граммов подорожала на 32,0% до 108,0 гривен, подсолнечное масло на 40,5% до 80,2 гривны за литр. Сахар подорожал на 10,5% до 33,4 гривны за килограмм.

В то же время сало подешевело на 4,3% до 167,9 гривны за килограмм.