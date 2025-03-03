Все ли лица с инвалидностью могут не платить земельный налог

Уплата земельного налога является обязанностью всех землевладельцев и постоянных землепользователей. Однако некоторые категории населения освобождены от его уплаты за некоторыми исключениями.

Кому можно не платить налог на землю

Лица с инвалидностью первой и второй группы освобождены от уплаты земельного налога, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины". Однако лица с инвалидностью 3 группы должны его платить.

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Освобождение от уплаты земельного налога применяется к определенным категориям граждан. К этим категориям входят инвалиды, многодетные родители, пенсионеры, ветераны войны и пострадавшие от Чернобыльской катастрофы.

Важно! Сейчас освобождены от уплаты земельного налога владельцы участков на временно оккупированных территориях. Не уплачивается налог за земельные участки, непригодные для использования в связи с потенциальной угрозой их загрязнения взрывоопасными предметами, в случае принятия сельскими, поселковыми, городскими советами, военными администрациями и военно-гражданскими администрациями решений об установлении налоговых льгот по уплате местных налогов и/или сборов в порядке, определенном законодательством.

В то же время на основании пункта 281.1 статьи 281 Налогового кодекса Украины от уплаты земельного налога освобождаются: