Все ли лица с инвалидностью могут не платить земельный налог
Уплата земельного налога является обязанностью всех землевладельцев и постоянных землепользователей. Однако некоторые категории населения освобождены от его уплаты за некоторыми исключениями.
Кому можно не платить налог на землю
Лица с инвалидностью первой и второй группы освобождены от уплаты земельного налога, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины". Однако лица с инвалидностью 3 группы должны его платить.
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Освобождение от уплаты земельного налога применяется к определенным категориям граждан. К этим категориям входят инвалиды, многодетные родители, пенсионеры, ветераны войны и пострадавшие от Чернобыльской катастрофы.
Важно! Сейчас освобождены от уплаты земельного налога владельцы участков на временно оккупированных территориях. Не уплачивается налог за земельные участки, непригодные для использования в связи с потенциальной угрозой их загрязнения взрывоопасными предметами, в случае принятия сельскими, поселковыми, городскими советами, военными администрациями и военно-гражданскими администрациями решений об установлении налоговых льгот по уплате местных налогов и/или сборов в порядке, определенном законодательством.
В то же время на основании пункта 281.1 статьи 281 Налогового кодекса Украины от уплаты земельного налога освобождаются:
- лица с инвалидностью первой и второй группы;
- физические лица, воспитывающие трех и более детей в возрасте до 18 лет;
- пенсионеры (по возрасту);
- ветераны войны;
- физические лица, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы.