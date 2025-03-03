Кому можна не платити податок на землю

Особи з інвалідністю першої та другої групи звільнені від сплати земельного податку, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Земельний фонд України". Однак особи з інвалідністю 3 групи повинні його сплачувати.

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Звільнення від сплати земельного податку застосовується до певних категорій громадян. До цих категорій входять інваліди, багатодітні батьки, пенсіонери, ветерани війни та постраждалі від Чорнобильської катастрофи.

Важливо! Наразі звільнені від сплати земельного податку власники ділянок на тимчасово окупованих територіях. Не сплачується податок за земельні ділянки, непридатні для використання у зв'язку з потенційною загрозою їх забруднення вибухонебезпечними предметами, у випадку прийняття сільськими, селищними, міськими радами, військовими адміністраціями та військово-цивільними адміністраціями рішень про встановлення податкових пільг зі сплати місцевих податків та/або зборів у порядку, визначеному законодавством.

Водночас на підставі пункту 281.1 статті 281 Податкового кодексу України від сплати земельного податку звільняються: