Какой вред несет саранча фермерам?

Взрослая саранча за свою жизнь может съесть всего до 0,5 килограмма зелени, но из-за большого потомства насекомые могут за раз съесть такое количество корма, что хватило бы на год для нескольких домашних животных, передает 24 Канал со ссылкой на ТСН.

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Например, один рой саранчи может уничтожить на своем пути от 40% до 100% зелени, а наиболее уязвимыми являются растения в период активного развития и молодые побеги.

Известно, что больше всего насекомые нападают на поля с зерном.

Однако вредители могут поедать также листья и плоды различных растений, растущих в садах и на огородах. То есть кроме крупных фермеров могут пострадать от нашествия саранчи еще и обычные хозяева.

Обратите внимание! Злаковые культуры являются основой экспорта Украины. То есть кукуруза, пшеница, ячмень и другие больше всего страдают от саранчи. Для обезвреживания саранчи фермерам нужно обрабатывать поля.