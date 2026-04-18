Ночная рыбалка в 2026 году: когда можно ловить рыбу, не рискуя штрафами
18 апреля, 20:43
Ночная рыбалка в 2026 году: когда можно ловить рыбу, не рискуя штрафами

Ирина Гайдук
Основні тези
  • Ночная рыбалка во время военного положения ограничена комендантским часом, который длится с 00:00 до 05:00, и нарушение может привести к штрафам или аресту.
  • С 1 апреля действует весенне-летний запрет на вылов рыбы, связан с нерестом, и продолжительность запрета зависит от региона и водоема.

С наступлением теплых дней многие рыбаки отдают предпочтение ночной рыбалке. Однако в условиях военного положения она имеет свои особенности, которые стоит знать, чтобы не нарваться на штрафы.

Можно ли ловить рыбу ночью?

Ночная рыбалка имеет свою особую атмосферу и преимущества, которых сложно достичь днем, пишет The Environmental Literacy Council.

В темное время суток многие виды рыбы становятся более активными. Они выходят на мелководье, смелее ищут пищу и меньше реагируют на шум. В частности, это касается таких хищных и донных видов:

  • сом;
  • судак;
  • щука;
  • лещ;
  • карп и тому подобное.

Еще один плюс ночной рыбалки – это отсутствие жары и толп. Ночью на водоемах спокойнее, поэтому можно сосредоточиться на процессе и получить удовольствие от рыбалки.

К тому же удить под звездами особенно приятно – приятная атмосфера и звуки ночной природы позволяют расслабиться и перезагрузиться.

Однако в войну в Украине действует комендантский час. В Киеве, например, он длится с 00:00 до 05:00 утра. В это время запрещается:

  • находиться на улице и в общественных местах;
  • перемещаться транспортом без спецпропуска или пешком.

Находиться на водоеме во время комендантского часа без специального пропуска нельзя. Поэтому лучше завершить рыбалку раньше, чтобы до полуночи быть дома и не рисковать наткнуться на санкции.

Заметьте! За нарушение предусмотрены штрафы, общественные работы или даже административный арест до 15 суток.

Какие еще ограничения на рыбалку в апреле?

В дополнение рыбакам стоит помнить о сезонных ограничениях. С 1 апреля на большинстве водоемов Украины начался традиционный весенне-летний запрет на вылов рыбы, напомнили в Государственном агентстве Украины по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ.

Эти ограничения связаны с нерестом рыбы и необходимы для ее нормального размножения. Продолжительность запрета зависит от региона и водоема.

 


Во время нереста рыба из-за сосредоточения на процессе размножения очень уязвима и нуждается в защите, 
– отметил председатель Госрыбагентства Игорь Клименок.

В общем рыбачить в этот период можно, но с ограничениями:

  • только с берега;
  • за пределами нерестилищ;
  • крючковыми снастями с количеством крючков не более двух на рыбалку;
  • или спиннингом с одной искусственной приманкой.

Важно! В период нереста нельзя передвигаться любым транспортом и моторными судами, кроме судов органов рыбоохраны. Также запрещается промышленное рыболовство и подводная охота.

Можно ли ловить рыбу на арендованном пруду?

  • В Украине граждане имеют право пользоваться водоемами на условиях общего водопользования. Это означает, что каждый может свободно и бесплатно отдыхать у воды, купаться, плавать на лодках, а также заниматься любительской или спортивной рыбалкой без оформления специальных разрешений.

  • В то же время значительная часть прудов передается в аренду. В таких случаях арендатор может устанавливать собственные правила пользования водоемом, например, ограничивать объемы вылова или вводить плату за рыбалку.

  • Несмотря на это, даже на платных водоемах предусмотрены льготы для отдельных категорий. Бесплатно рыбачить бесплатно (при наличии соответствующего удостоверения) могут дети до 16 лет, люди с инвалидностью I и II групп, а также ликвидаторы аварии на ЧАЭС I и II категорий. При этом детям разрешено ловить рыбу самостоятельно только с берега.