В Украине вывели новый сорт лопуха: чем он заинтересовал аграриев

Лопух настоящий, который обычно ассоциируется с лекарственным растением, может занять свою нишу в украинском овощеводстве. Интерес к этой культуре растет благодаря высокому содержанию инулина и появлению нового отечественного сорта с улучшенными характеристиками.

Лопух может стать новой нишевой культурой

Лопух настоящий имеет перспективы для коммерческого выращивания в качестве овощной культуры. Об этом говорится в материале журнала "Плантатор", сообщает AgroTimes.

Смотрите также Украинские органические орехи покоряют Европу: экспорт вырос почти вдвое

Как отметил младший научный сотрудник Опытной станции "Маяк" Института овощеводства и бахчеводства Национальной академии аграрных наук Украины Александр Позняк, спрос на продукты с инулином постепенно растет. Одной из причин является распространение диабета, а также рост интереса потребителей к функциональному питанию.

В то же время украинский рынок таких овощных культур пока остается практически свободным, что создает дополнительные возможности для производителей, ищущих новые направления деятельности.

Новый сорт показал более высокую урожайность

Толчком для развития этого направления может стать сорт лопуха настоящего "Именинник", который вывели на Опытной станции "Маяк". В ходе испытаний он продемонстрировал урожайность товарных корнеплодов на уровне 21,6 тонны с гектара, что на 35% больше по сравнению со стандартным сортом.

Средняя масса корнеплода составляет около 300 граммов. Кроме того, корни формируются ровными и без разветвлений, что является важным преимуществом для промышленного производства и реализации продукции.

По данным исследователей, содержание высокомолекулярного инулина в корнях достигает 7,7%, что подтверждает пригодность культуры для использования в функциональном питании.

Специалисты отмечают, что лопух вряд ли станет заменой традиционным овощам, однако может помочь агропроизводителям диверсифицировать производство. Особенно перспективной культура выглядит для нишевых и органических хозяйств, ведь в рамках одного производственного цикла можно получать сразу несколько видов продукции – корнеплоды, листья и сырье для дальнейшей переработки.

Ранее мы рассказывали, что украинские аграрии все активнее расширяют посевы нишевых культур, диверсифицируя производство и ища новые рынки сбыта. Больше всего за последние три года выросли площади под семенными посевами фасоли, гороха и масличной редьки.