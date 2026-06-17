Лопух може стати новою нішевою культурою

Лопух справжній має перспективи для комерційного вирощування як овочева культура. Про це йдеться у матеріалі журналу "Плантатор", повідомляє AgroTimes.

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Як зазначив молодший науковий співробітник Дослідної станції "Маяк" Інституту овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук України Олександр Позняк, попит на продукти з інуліном поступово збільшується. Однією з причин є поширення діабету, а також зростання зацікавленості споживачів функціональним харчуванням.

Водночас український ринок таких овочевих культур поки що залишається майже вільним, що створює додаткові можливості для виробників, які шукають нові напрями діяльності.

Новий сорт показав вищу врожайність

Поштовхом для розвитку цього напряму може стати сорт лопуха справжнього Іменинник, який вивели на Дослідній станції "Маяк". Під час випробувань він продемонстрував урожайність товарних коренеплодів на рівні 21,6 тонни з гектара, що на 35% більше порівняно зі стандартним сортом.

Середня маса коренеплоду становить близько 300 грамів. Крім того, корені формуються вирівняними та без розгалужень, що є важливою перевагою для промислового виробництва та реалізації продукції.

За даними дослідників, вміст високомолекулярного інуліну в коренях досягає 7,7%, що підтверджує придатність культури для використання у функціональному харчуванні.

Фахівці зазначають, що лопух навряд чи стане заміною традиційним овочам, однак може допомогти агровиробникам диверсифікувати виробництво. Особливо перспективною культура виглядає для нішевих та органічних господарств, адже в межах одного виробничого циклу можна отримувати одразу кілька видів продукції – коренеплоди, листя та сировину для подальшої переробки.

Раніше ми розповідали, що українські аграрії дедалі активніше розширюють посіви нішевих культур, диверсифікуючи виробництво та шукаючи нові ринки збуту. Найбільше за останні три роки зросли площі під насінницькими посівами квасолі, гороху та олійної редьки.