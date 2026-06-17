Лопух может стать новой нишевой культурой
Лопух настоящий имеет перспективы для коммерческого выращивания в качестве овощной культуры. Об этом говорится в материале журнала "Плантатор", сообщает AgroTimes.
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Как отметил младший научный сотрудник Опытной станции "Маяк" Института овощеводства и бахчеводства Национальной академии аграрных наук Украины Александр Позняк, спрос на продукты с инулином постепенно растет. Одной из причин является распространение диабета, а также рост интереса потребителей к функциональному питанию.
В то же время украинский рынок таких овощных культур пока остается практически свободным, что создает дополнительные возможности для производителей, ищущих новые направления деятельности.Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google
Новый сорт показал более высокую урожайность
Толчком для развития этого направления может стать сорт лопуха настоящего "Именинник", который вывели на Опытной станции "Маяк". В ходе испытаний он продемонстрировал урожайность товарных корнеплодов на уровне 21,6 тонны с гектара, что на 35% больше по сравнению со стандартным сортом.
Средняя масса корнеплода составляет около 300 граммов. Кроме того, корни формируются ровными и без разветвлений, что является важным преимуществом для промышленного производства и реализации продукции.
По данным исследователей, содержание высокомолекулярного инулина в корнях достигает 7,7%, что подтверждает пригодность культуры для использования в функциональном питании.
Специалисты отмечают, что лопух вряд ли станет заменой традиционным овощам, однако может помочь агропроизводителям диверсифицировать производство. Особенно перспективной культура выглядит для нишевых и органических хозяйств, ведь в рамках одного производственного цикла можно получать сразу несколько видов продукции – корнеплоды, листья и сырье для дальнейшей переработки.
Ранее мы рассказывали, что украинские аграрии все активнее расширяют посевы нишевых культур, диверсифицируя производство и ища новые рынки сбыта. Больше всего за последние три года выросли площади под семенными посевами фасоли, гороха и масличной редьки.