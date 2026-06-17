Экспорт органических орехов резко вырос

В 2025 году украинские производители органических грецких орехов существенно увеличили поставки продукции за рубеж, сообщает NV. По сравнению с 2024 годом экспорт вырос с 2,6 тысячи тонн до 4,9 тысячи тонн.

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Стоимость экспортируемых органических орехов также продемонстрировала стремительный рост. Если в прошлом году этот показатель составлял 7,9 миллиона евро, то сейчас он достиг 16,6 миллиона евро.

Ведущий специалист по экспорту органа сертификации органического производства "Органик Стандарт" Ирина Федорченко отметила, что украинские органические грецкие орехи пользуются стабильным спросом на международном рынке. В настоящее время продукция экспортируется в девять стран, среди которых Нидерланды, Австрия, Румыния, Франция, Германия и Италия.

Украина пока что продает преимущественно сырье

В то же время, по словам эксперта, экспортный потенциал отрасли реализован не в полной мере. Основная проблема заключается в том, что большинство производителей продают орехи в качестве сырья, тогда как сегмент продукции с добавленной стоимостью остается недостаточно развитым.

Федорченко пояснила, что после закупки украинских орехов иностранные компании самостоятельно осуществляют их переработку, фасовку и подготовку к реализации на собственных предприятиях.

Крупнейшим покупателем украинских органических грецких орехов в 2025 году стали Нидерланды. Страна импортировала 1,95 тысячи тонн продукции на сумму 6 миллионов евро. В тройку лидеров также вошли Австрия, которая закупила 986 тонн орехов на 2,6 миллиона евро, и Румыния с показателем 724 тонны на 3,6 миллиона евро.

Цены на грецкие орехи в Украине зависят от степени очистки и качества ядра: неочищенные стоят от 15 до 30 гривен за килограмм, а отборное очищенное ядро (бабочка) – от 260 до 600 гривен за килограмм.

Фермер из Нидерландов перешел с картофеля на орехи

В то же время за рубежом фермеры также следуют этой тенденции и переходят на выращивание орехов. Так, мы недавно писали, что фермер Левин Якобс из Нидерландов переходит с выращивания картофеля на ореховые культуры из-за кризиса на рынке картофеля.

На его полях уже высажены грецкие орехи и фундук, которые могут стать более выгодными в долгосрочной перспективе.