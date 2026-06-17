Експорт органічних горіхів різко зріс

У 2025 році українські виробники органічних волоських горіхів суттєво збільшили постачання продукції за кордон, повідомляє NV. Порівняно з 2024 роком експорт зріс із 2,6 тисячі тонн до 4,9 тисячі тонн.

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Вартість експортованих органічних горіхів також продемонструвала стрімке зростання. Якщо торік цей показник становив 7,9 мільйона євро, то нині він досяг 16,6 мільйона євро.

Провідна фахівчиня з експорту органу сертифікації органічного виробництва "Органік Стандарт" Ірина Федорченко зазначила, що українські органічні волоські горіхи зберігають стабільний попит на міжнародному ринку. Наразі продукція експортується до дев'яти країн, серед яких Нідерланди, Австрія, Румунія, Франція, Німеччина та Італія.

Україна поки що продає переважно сировину

Водночас, за словами експертки, експортний потенціал галузі реалізований не повною мірою. Основна проблема полягає в тому, що більшість виробників продають горіхи як сировину, тоді як сегмент продукції з доданою вартістю залишається недостатньо розвиненим.

Федорченко пояснила, що після закупівлі українських горіхів іноземні компанії самостійно здійснюють їхню переробку, фасування та підготовку до реалізації на власних підприємствах.

Найбільшим покупцем українських органічних волоських горіхів у 2025 році стали Нідерланди. Країна імпортувала 1,95 тисячі тонн продукції на суму 6 мільйонів євро. До трійки лідерів також увійшли Австрія, яка закупила 986 тонн горіхів на 2,6 мільйона євро, та Румунія з показником 724 тонни на 3,6 мільйона євро.

Ціни на волоські горіхи в Україні залежать від ступеня очищення та якості ядра: неочищені коштують від 15 – 30 гривень за кілограм, а відбірне чищене ядро (метелик) – від 260 до 600 гривень за кілограм.

Фермер з Нідерландів перейшов з картоплі на горіхи

Водночас за кордоном фермери також слідують тенденції і переходять на вирощування горіхів. Так, ми нещодавно писали, що фермер Левін Якобс з Нідерландів переходить з вирощування картоплі на горіхові культури через кризу на ринку картоплі.

На його полях вже висаджено волоські горіхи та фундук, які можуть стати більш вигідними в довгостроковій перспективі.