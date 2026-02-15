Регистрация земли: из-за какой ошибки отказывают

Иногда люди, которые подали заявку на регистрацию земли, получают отказ. Однако это не всегда говорит о критической ситуации с землей, иногда свидетельствует о путанице в документах.

По каким причинам могут отказать в регистрации земли?

О том, почему земельный участок могут не зарегистрировать, говорится в материале компании "Земельный фонд Украины".

Так, прежде всего кадастровый регистратор проверяет печать, а не цифры и координаты. Среди других причин остановки процесса:

Использование устаревших систем координат. Например, из прошлого века, или 1900-х годов. Такие координаты "смещают" участок от реального местонахождения.

"Наложение" участков. Часто фиксируют погрешность измерений из-за чего граница одного участка накладывается на другой. Условно ваш участок частично заходит на соседский огород.

Арифметические неточности. Когда в акте указана одна площадь, а в XML-файле с расчетами получается другое число.

Целевое назначение. Если по документам участок предназначен для фермерства или садоводства, а продавать его под застройку.

Какая причина отказа случается чаще всего?

Еще одной весомой причиной становятся формальные неточности, из-за которых никто не будет тратить время на доработку. Хотя такое случается довольно часто.

Поэтому в таких случаях просто отказывают в регистрации участка. Здесь речь идет о том, что может не хватить чьей-то подписи в документе, или нет акта согласования границ. Бывает также неправильно оформлен титульный лист.

Обратите внимание! Для системы любая неточность или отсутствие одного из элементов – критична. Поэтому даже по банальным причинам можно получить автоматический отказ.

Так, без рассмотрения заявки и документов по сути, если система не найдет один из элементов, или увидит неточности, решение будет отказным.

Как происходит регистрация земли во время военного положения?

На сайте Дії есть сообщение, что в условиях войны процедуру регистрации упростили.

Если документы оформлены правильно и представлены в полном объеме, регистратор вносит в Государственный земельный кадастр сведения о формировании земельного участка и присвоении ему кадастрового номера,

– отметили в Дії.

В частности после этого, как подтверждение, землевладелец получит выписку из Государственного земельного кадастра.

До войны оформление затягивалось на месяцы. Сначала надо было разработать документацию (проект землеустройства, технические документы).

Следующий шаг – согласование документов и присвоение кадастрового номера. Далее – регистрация права собственности.

Все это по отдельным заявкам и соответствующим временем на рассмотрение и принятие решений. Однако из-за войны и требований безопасности в государстве нашли решение – ускорить и упростить процесс аренды/покупки земли.

Что нужно знать об оформлении земли в 2026 году?

Стоит помнить о действии военного положения и его влияние. Так, приватизация земли происходит с ограничениями. Право переоформить землю имеют только те люди, которые длительное время пользовались участком без юридического подтверждения.

А стоить приватизация в 2026 году в пределах 2,5 – 3,5 тысячи гривен. Хотя сама приватизация является бесплатной, такие деньги придется заплатить за некоторые виды работ. В частности выезд работников на участок для измерений и создание соответствующей документации.