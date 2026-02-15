Через які причини можуть відмовити у реєстрації землі?

Про те, чому земельну ділянку можуть не зареєструвати, йдеться у матеріалі компанії "Земельний фонд України".

Так, передусім кадастровий реєстратор перевіряє печатку, а не цифри та координати. Серед інших причин зупинки процесу:

Використання застарілих систем координат. Наприклад, із минулого століття, або 1900-х років. Такі координати "зміщують" ділянку від реального місцезнаходження.

"Накладення" ділянок. Часто фіксують похибку вимірювань через що межа однієї ділянки накладається на іншу. Умовно ваша ділянка частково заходить на сусідський город.

Арифметичні неточності. Коли в акті вказана одна площа, а в XML-файлі з розрахунками виходить інше число.

Цільове призначення. Якщо за документами ділянка призначена для фермерства чи садівництва, а продавати її під забудову.

Яка причина відмови трапляється найчастіше?

Ще однією вагомою причиною стають формальні неточності, через які ніхто не буде витрачати час на доопрацювання. Хоча таке трапляється доволі часто.

Тож у таких випадках просто відмовляють у реєстрації ділянки. Тут йдеться про те, що може не вистачити чийогось підпису в документі, або немає акта погодження меж. Буває також неправильно оформлений титульний аркуш.

Зверніть увагу! Для системи будь-яка неточність або відсутність одного з елементів – критична. Тому навіть за банальних причин можна отримати автоматичну відмову.

Так, без розгляду заявки та документів по суті, якщо система не знайде один з елементів, або побачить неточності, рішення буде відмовним.

Як відбувається реєстрація землі під час воєнного стану?

На сайті Дії є повідомлення, що в умовах війни процедуру реєстрації спростили.

Якщо документи оформлені правильно та подані в повному обсязі, реєстратор вносить до Державного земельного кадастру відомості про формування земельної ділянки та присвоєння їй кадастрового номеру,

– зазначили в Дії.

Зокрема після цього, як підтвердження, землевласник отримає витяг із Державного земельного кадастру.

До війни оформлення затягувалось на місяці. Спочатку треба було розробити документацію (проєкт землеустрою, технічні документи).

Наступний крок – погодження документів та присвоєння кадастрового номера. Далі – реєстрація права власності.

Усе це за окремими заявками та відповідним часом на розгляд і ухвалення рішень. Проте через війну та безпекові вимоги у державі знайшли рішення – пришвидшити та спростити процес оренди/купівлі землі.

Що потрібно знати про оформлення землі у 2026 році?

Варто пам'ятати про дію воєнного стану та його вплив. Так, приватизація землі відбувається з обмеженнями. Право переоформити землю мають лише ті люди, які тривалий час користувалися ділянкою без юридичного підтвердження.

А коштуватиме приватизація у 2026 році в межах 2,5 – 3,5 тисячі гривень. Хоча сама приватизація є безплатною, такі гроші доведеться заплатити за деякі види робіт. Зокрема виїзд працівників на ділянку для вимірювань та створення відповідної документації.