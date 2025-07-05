Какие льготы имеют многодетные семьи при оформлении земли в Украине
- Многодетные семьи в Украине могут бесплатно получить земельный участок из государственной или коммунальной собственности для различных целей, в частности до 2 гектар для личного крестьянского хозяйства.
- Для получения льготных условий нужно подать ходатайство и документы, подтверждающие статус многодетной семьи, в местный совет или Госгеокадастр.
Оформление земельного участка является довольно сложным и длительным процессом. Для того, чтобы облегчить его для многодетных семей введены специальные льготные условия.
Какие льготы предусмотрены законодательством
Многодетная семья в Украине имеет право на особую поддержку государства, в частности – в сфере земельных отношений, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины".
Читайте также Является ли земля, приобретенная кем-то в супружестве общим имуществом
Многодетные семьи могут бесплатно получить земельный участок из государственной или коммунальной собственности:
- для ведения личного крестьянского хозяйства – до 2 гектар;
- для строительства и обслуживания жилого дома – до 0,25 гектара в селах;
- для садоводства – до 0,12 гектара.
Обратите внимание! Такое право предоставляется каждому совершеннолетнему члену семьи отдельно.
Что нужно для получения льготных условий
- Подать ходатайство в местный совет или Госгеокадастр.
- Приложить копии документов, подтверждающих статус многодетной семьи.
- Дождаться разрешения на разработку проекта землеустройства.
Важно! Оформление льготы не означает автоматическую передачу земли. Нужно пройти все процедурные этапы, но статус многодетной семьи значительно повышает шансы на успех.