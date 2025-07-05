Какие льготы имеют многодетные семьи при оформлении земли в Украине

Оформление земельного участка является довольно сложным и длительным процессом. Для того, чтобы облегчить его для многодетных семей введены специальные льготные условия.

Какие льготы предусмотрены законодательством

Многодетная семья в Украине имеет право на особую поддержку государства, в частности – в сфере земельных отношений, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины".

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Многодетные семьи могут бесплатно получить земельный участок из государственной или коммунальной собственности:

для ведения личного крестьянского хозяйства – до 2 гектар;

для строительства и обслуживания жилого дома – до 0,25 гектара в селах;

для садоводства – до 0,12 гектара.

Обратите внимание! Такое право предоставляется каждому совершеннолетнему члену семьи отдельно.

Что нужно для получения льготных условий

Подать ходатайство в местный совет или Госгеокадастр.

Приложить копии документов, подтверждающих статус многодетной семьи.

Дождаться разрешения на разработку проекта землеустройства.

Важно! Оформление льготы не означает автоматическую передачу земли. Нужно пройти все процедурные этапы, но статус многодетной семьи значительно повышает шансы на успех.