Украина подталкивает цены вверх: подсолнечное масло продолжает дорожать в мире

Мировые котировки подсолнечного масла в мае продолжили движение вверх, несмотря на общее снижение индекса растительных масел. Одной из главных причин такой ситуации стало ограниченное предложение продукции из Украины.

Общий индекс растительных масел впервые в этом году снизился

Согласно майскому отчету Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), среднее значение Индекса цен на растительные масла в мае составило 185 пунктов. По сравнению с апрелем показатель снизился на 4,6%, что стало первым месячным падением с начала 2026 года.

Смотрите также Стоимость до 250 евро за литр: в Киевской области начали делать необычное масло

Основной причиной снижения индекса стало удешевление пальмового и соевого масла. В частности, после пяти месяцев непрерывного роста мировые цены на пальмовое масло начали снижаться из-за ожиданий более слабого импортного спроса и неопределенности на рынке энергоносителей.

На рынке соевого масла ситуация была неоднородной. В странах Южной Америки дополнительное давление на цены создавало сезонное увеличение экспортных поставок, тогда как в США рынок поддерживал стабильный спрос со стороны производителей биотоплива.

Подсолнечное масло дорожает из-за ограниченного предложения

В отличие от пальмового и соевого масла, подсолнечное и рапсовое масло в мае продемонстрировали подорожание. В случае рапсового масла ключевым фактором стало сезонное сокращение предложения на рынке Европейского Союза.

Что касается подсолнечного масла, то в FAO отмечают дальнейший рост мировых цен из-за недостаточного количества продукции на международном рынке. Эксперты отмечают, что доступность подсолнечного масла остается ограниченной, что поддерживает высокий уровень котировок.

Среди главных причин такой ситуации организация называет ограниченное предложение из Украины, которая является одним из ведущих мировых производителей и экспортеров подсолнечного масла. Именно этот фактор продолжает существенно влиять на баланс спроса и предложения на глобальном рынке.

Украина нарастила экспорт подсолнечного масла: кто покупает больше всего

Украина за 28 дней мая экспортировала сотни тысяч тонн подсолнечного масла и жмыха. На фоне активных поставок и конкуренции между переработчиками цены на подсолнечник продолжили расти.

На внутреннем рынке цены на подсолнечник повысились до 742 долларов США за тонну, в частности с учетом налога на добавленную стоимость, на условиях CPT Одесса. Эксперты объясняют, что этот рост связан прежде всего с локальной конкуренцией между перерабатывающими предприятиями за ограниченные остатки сырья, а не с изменениями на европейском рынке масла.