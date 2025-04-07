В Украине изменились цены на овощи: растет спрос на раннюю продукцию

На прошлой неделе цены на овощи в Украине преимущественно снижались. Так, на фоне низкого спроса продолжала дешеветь картофель и зелень.

Как изменились цены на овощи и фрукты

Аналитики отмечают, что картофель подешевел с 16 – 25 до 15 – 23 гривен за килограмм, передает 24 Канал со ссылкой на East Fruit. Несмотря на ограниченное предложение на рынке, снова начала дешеветь морковь: нижняя ценовая граница снизилась с 27 до 25 гривен за килограмм.

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Дешевле, чем на предыдущей неделе продавалась столовая свекла – нижняя ценовая граница упала с 18 до 16 гривен за килограмм.

Вторую неделю подряд стремительно дешевеет томат. Цены уже снизились с 70 – 90 до 65 – 85 гривен за килограмм. При этом после трехнедельного роста, начал дешеветь тепличный огурец – нижняя ценовая граница опустилась со 110 до 90 гривен за килограмм.

Кроме того, растущее предложение редиса заставило продавцов снизить нижнюю ценовую границу с 65 до 50 гривен. В то же время постепенно дешевеет зелень. Так, самый дешевый укроп отдают по 195 гривен за килограмм, хотя неделей ранее его продавали по 200. Нижняя ценовая граница петрушки снизилась с 200 до 180 грн, а салат подешевел со 100 до 95 гривен за килограмм.

Обратите внимание! Во фруктовом сегменте после роста на предыдущей неделе, цены на яблоко вернулись на предыдущий уровень – нижняя ценовая граница упала с 30 до 25 гривен за килограмм.