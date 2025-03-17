Цены на овощи стабилизировались на рынке Украины: какие изменения за неделю

Цены на овощи и фрукты на украинских рынках на прошлой неделе постепенно стабилизировались. Большинство овощей, за некоторыми исключениями, не меняли стоимость.

Какие изменения на плодоовощном рынке за неделю

Цены на картофель, морковь, капусту, свеклу, а также зелень в Украине за прошедшую неделю не изменились, сообщает 24 Канал со ссылкой на East Fruit. При этом наблюдается тенденция к росту цен на огурец.

Читайте также На украинских рынках растут цены на помидоры: какая причина

Аналитики отметили, что верхняя ценовая граница на популярный салатный овощ подскочила со 100 до 150 гривен. При этом начала расти цена на помидоры – нижняя ценовая граница выросла с 85 до 90 гривен. Подорожал также и кабачок – нижняя ценовая граница повысилась со 100 до 110 гривен.

В то же время подешевели цветная капуста со 135 – 140 гривен за килограмм до 115 – 120 и брокколи – с 115 – 120 гривен за килограмм до 110 – 115.

Обратите внимание! Цены во фруктовом сегменте изменились разнонаправленно. Виноград подешевел – нижняя ценовая граница упала со 180 до 170 гривен. При этом подорожали бананы – с 58 – 64 до 65 – 50 гривен за килограмм и мандарин – верхняя ценовая граница подскочила с 95 до 130 гривен. В то же время нижняя ценовая граница граната снизились со 110 до 95 гривен.