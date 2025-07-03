Сейчас между Россией и Азербайджаном разгорается конфликт, спровоцированный россиянами. Однако учитывая контроль азербайджанцами над почти всеми плодоовощными поставками, это может вылезти боком для россиян.

Россияне рубят ветку с овощами, на которой сидят

Азербайджанская диаспора фактически полностью контролирует доступ россиян к свежей плодоовощной продукции, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. По словам экспертов, до 85% всего импорта свежих овощей и фруктов, а также орехов и сухофруктов России приходится на компании, контролируемые азербайджанской диаспорой.

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Учитывая обострение политических разногласий между Россией и Азербайджаном, информация о контроле рынка проявляет слабость российских позиций в конфликте. Фактически продовольственная безопасность России зависит в значительной степени от тех, против кого сейчас развязана травля на национальной почве.

Обратите внимание! Эксперты отмечают, что внутренняя торговля овощами и фруктами в России также в значительной степени находится под контролем выходцев из Азербайджана. В зону контроля азербайджанской диаспоры входят основные оптовые и розничные рынки Москвы и других городов России, а также часть сетей супермаркетов. Наиболее известным из таких рынков является "Фуд-Сити".

В случае усиления репрессий против этнических азербайджанцев и их бизнеса на территории России, у этой страны, где инфляция и так бьет все рекорды, могут возникнуть серьезные проблемы с физическим доступом к базовым продуктам питания, прежде всего к овощам и фруктам.

Важно! Эта продукция, быстро портящаяся, требует бесперебойных поставок, поэтому любые сбои в работе импортеров могут привести к лавинообразному взрывному росту цен. Это также может привести к повышению цен со стороны экспортеров для российских потребителей из-за повышения рисков неуплаты за поставленную продукцию.