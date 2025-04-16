Цена на подсолнечник приближается к падению: что на это влияет

Украинский рынок подсолнечника после зимней паузы переживает новый этап – резкий рост предложения и перезапуск перерабатывающих заводов. Это выводят экспортные показатели на рекордный уровень, однако может обернуться дальнейшим снижением цен.

Объемы экспорта подсолнечника растут

Аналитики сельскохозяйственного кооператива ПУСК говорят, что по состоянию на 14 апреля уже отгружено 234 тысячи тонн масла, а на месяц законтрактовано около 480 тысяч тонн, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Всеукраинский аграрный совет". По их мнению, украинские производители движутся очень быстро, и по итогам апреля могут выйти на рекордные объемы.

Читайте также В Украине продолжает дорожать масло: какая стоимость в магазинах

Запуск новых перерабатывающих мощностей и большая доступность сырья вызвали рост переработки семян подсолнечника. После нескольких месяцев снижения показатели вернулись к прошлогодним уровням: в декабре-феврале перерабатывалось 800 – 900 тысяч тонн, в марте – более 1 миллиона тонн, а в апреле ожидается 1,2 – 1,3 миллиона тонн.

Последние несколько месяцев мы существенно просели: переработка держалась в пределах 900 тысяч – миллиона тонн. Но сейчас видим восстановление: пошло предложение подсолнечника, и переработка ожила. Это позволяет Украине увеличить экспорт масла на мировой рынок,

– комментируют в ПУСК.

Впрочем, положительную динамику экспортных объемов сдерживают американские пошлины.

Почему дешевеет подсолнечник

Недавние заявления Дональда Трампа о возможности введения ограничений заставили ЕС готовиться к зеркальным шагам – в частности относительно соевого масла, которое является конкурентом подсолнечного. Эти новости вызвали кратковременные колебания: соевое масло подешевело, а за ним – и подсолнечное.

Как только было объявлено об отсрочке пошлин на 90 дней, европейский рынок масла мгновенно отреагировал – цены просели на 20 – 30 долларов. Снижение коснулось как FOB-рынков, так и CPT-рынков. То есть давление ощутимое, и оно передается на внутренний рынок,

– говорят аналитики.

Дополнительный фактор давления – накопленные запасы семян. Из-за снижения темпов переработки зимой, украинские аграрии сохранили значительные объемы подсолнечника. Сейчас они постепенно поступают на рынок, создавая избыток предложения.

Аналитики считают, что основной тренд ближайших недель – снижение цен, и до конца мая стоимость подсолнечника, вероятно, опустится до 24 – 25 тысяч гривен за тонну.

Если у кого-то еще есть подсолнечник, надо присматриваться ко второй половине апреля. Возможно, увидим временный небольшой рост – на 200 – 400 гривен за тонну – и это будет момент, чтобы зафиксировать прибыль,

– отметили в ПУСК.

Далее же, по мнению экспертов, цены, скорее всего, будут снижаться.