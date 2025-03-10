Экспорт подсолнечного масла из Украины упал до 8-летнего минимума

На 1 марта экспорт подсолнечного масла из Украины достиг 2,4 миллиона тонн. Этот показатель на 24% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого сезона и самый низкий показатель для этого периода, начиная с 2016/17 маркетингового года.

Экспорт масла сильно упал

В феврале экспорт подсолнечного масла снизился по сравнению с январем на 14% до 325 тысяч тонн, что является самым низким показателем для этого месяца за последние 10 лет, сообщает 24 Канал со ссылкой на Grain Trade. Основными покупателями украинского масла остались страны ЕС, на которые пришлось 54% общего экспорта.

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Однако впервые за последние три сезона лидером среди импортеров отечественного подсолнечного масла стала Индия, которая приобрела 417 тысяч тонн этой продукции. Это в 5 раз превышает показатель аналогичного периода прошлого сезона.

Обратите внимание! В целом экспорт масла остается слабым, отмечают эксперты. Среди причин они назвали в частности недостаток сырья и высокую цену на него, а также нестабильность цен на масло.

Какова ситуация с производством подсолнечника В 2024 году в Украине из-за аномальной засухи собрали лишь 10,2 миллиона тонн подсолнечника (по состоянию на конец декабря) – это худший результат с 2014. В 2023 урожай составил 12,8 миллиона тонн. по данным крупнейшего украинского производителя В 2024 году в Украине из-за аномальной засухи собрали лишь 10,2 миллиона тонн подсолнечника (по состоянию на конец декабря) – это худший результат с 2014. В 2023 урожай составил 12,8 миллиона тонн. по данным крупнейшего украинского производителя подсолнечного масла Kernel, перерабатывающие мощности Украины (20 миллионов тонн) в текущем сезоне значительно превысили доступность сырья (урожай – 12,1 миллиона тонн).

Как изменились цены на масло

В течение недели в Украине цены на подсолнечное масло снизились на 5 – 10 долларов за тонну до 1110 – 1115 долларов за тонну с доставкой в порты Черного моря на фоне падения цен на пальмовое и соевое масло и обвала нефтяных котировок.

В то же время переработчики удерживают закупочные цены на подсолнечник с масличностью 50% на высоком уровне 26500 – 27500 гривен за тонну с доставкой на завод, надеясь на восстановление цен на масло во второй половине сезона.

Важно! По мнению экспертов, начало уборки подсолнечника и увеличение предложения подсолнечного масла из Аргентины в ближайшие месяцы может закрыть потребности импортеров, особенно из Индии. Это "ограничит потенциал для роста цен в краткосрочной перспективе".