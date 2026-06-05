В Германии резко наращивают посевы бобовых: соя бьет рекорды роста

Немецкие фермеры существенно увеличивают площади под зернобобовыми культурами, в частности горохом, кормовыми бобами и соей. В то же время представители отрасли предупреждают, что новые инициативы Еврокомиссии могут поставить под угрозу дальнейший рост производства сои в Европе.

Посевы зернобобовых в Германии продолжают расти

По прогнозу Федерального статистического ведомства Германии, в 2026 году площади под зернобобовыми культурами заметно увеличатся, сообщает Союз содействия выращиванию масличных и белковых культур (UFOP). Наибольший рост ожидается в сегменте кормового гороха, посевы которого могут достичь 147,4 тысячи гектаров, что на 14% больше, чем годом ранее.

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Увеличение площадей прогнозируют почти во всех федеральных землях страны. Динамично гороховые посевы расширяются в Баден-Вюртемберге, где показатель может вырасти на 40,7%, а также в Шлезвиг-Гольштейне и Баварии.

Существенное расширение ожидается и для кормовых бобов. По оценкам статистиков, площадь их выращивания в 2026 году достигнет 70,3 тысячи гектаров, что на 13,9% больше по сравнению с предыдущим годом. В то же время тенденция зависит от региона: на северо-западе страны посевы увеличиваются, тогда как в отдельных других землях они несколько сокращаются.

Особенно заметный рост демонстрирует соя. Ожидается, что площади под этой культурой увеличатся на 17,8% и составят около 51 тысячи гектаров. Традиционно больше всего сои выращивают в южных регионах Германии, однако самые быстрые темпы расширения фиксируют в восточной части страны. Так, в Мекленбурге-Передней Померании посевы фактически удвоились, а в Саксонии-Анхальт выросли почти на 88%.

Аграрии призывают ЕС не сдерживать развитие соевого производства

В Союзе по содействию выращиванию масличных и белковых культур (UFOP) считают нынешнюю тенденцию подтверждением того, что фермеры все активнее включают зернобобовые в севообороты. Такие культуры не только улучшают плодородие почв благодаря способности фиксировать атмосферный азот, но и открывают дополнительные возможности для получения прибыли.

Организация поддерживает намерения Европейской комиссии и немецкого правительства развивать белковые стратегии, призванные стимулировать производство растительного белка в Европе. Однако в UFOP резко критикуют планы Генерального директората по энергетике Еврокомиссии по отнесению сои к категории сырья с высоким риском косвенных изменений землепользования (high-iLUC).

В организации убеждены, что такое решение может серьезно затормозить развитие европейского соевого сектора. По словам представителей UFOP, под угрозой окажется одна из важных возможностей добавленной стоимости для производителей – использования сои в производстве биотоплива.

Было бы абсурдно, если бы европейская соя потеряла свои рыночные перспективы из-за регулирования, направленное на борьбу с вырубкой лесов в других частях мира,

– отмечают в UFOP.

Именно поэтому организация призвала министра сельского хозяйства Германии Алоиса Райнера поддержать инициативу Австрии по блокированию проекта регламента. Также аграрии обратились к депутатам Европарламента с призывом отказаться от предложенного подхода и разработать более эффективные механизмы борьбы с вырубкой тропических лесов в Южной Америке.

Бразилия завалила рынок дешевым соевым маслом: что произошло

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Избыток продукции давит на цены, делая бразильское соевое масло привлекательным для иностранных покупателей, в частности в Азии и Северной Африке.

Ожидалось, что еще в марте власти повысят норму обязательного домешивания биодизеля в дизельном топливе. Сейчас этот показатель остается на уровне 15%, тогда как решение об увеличении до 16% все еще ожидает завершения технических испытаний.