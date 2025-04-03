Цены на продукты в Украине: может ли что-то подорожать из-за 10% пошлины США для Украины

Президент США Дональд Трамп ввел беспрецедентные пошлины против почти всех стран мира, в частности 10% на экспортные товары украинских производителей. Поэтому 24 Канал выяснил, повлияет ли это на цены в магазинах Украины.

Повлияют ли пошлины Трампа на цены в Украине

В комментарии 24 Канала экономист Олег Пендзин отметил, пока ситуация с ценами для украинских потребителей, скорее всего, никак не изменится, ведь пошлины Трампа коснулись только украинского экспорта, а не импорта, что не повлияет на цены.

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Олег Пендзин Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Ничего не подорожает, ведь пошлины касаются экспорта.

Также он напомнил, что Украина экспортирует в Соединенные Штаты Америки товаров на 800 миллионов долларов в год. Из них 600 миллионов – это продукция черной металлургии. А на нее Дональд Трамп и так ввел таможенный тариф в 25% с апреля.

Остальное – это продукция сельского хозяйства, масло, "молочка", зерновые, которые легко пойдут на другие рынки. Поэтому те 10% пошлины на украинском потребителе не отыгрываются абсолютно никак,

– добавил Олег Пендзин.

Важно! Относительно цен, по его словам, украинцам волноваться не стоит.

Какие еще страны "наказал" пошлинами Трамп и какие ввел проценты

Украина хоть и попала в список стран, на которые наложены пошлины, но оказалась, так сказать, среди стран с "базовой ставкой" в 10%. Другим же не так повезло, и их товары Дональд Трамп обложил такими таможенными ставками: