США вводят с июля 21% пошлину на мексиканские томаты

В США должны ввести пошлины в размере почти 21% на большинство томатов, импортируемых из Мексики. Они мотивируют введение дополнительных пошлин "несправедливой ценой" поставок из этой страны.

США поднимают тарифы на импорт томатов из Мексики

В заявлении Министерства торговли США, опубликованном в понедельник, говорится, что действующее торговое соглашение с Мексикой по томатам не смогло защитить американских производителей, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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В ведомстве ввели антидемпинговую пошлину в размере 20,91% на большинство поставок этого товара, которая начнет действовать с 14 июля.

Антидемпинговые пошлины, как правило, применяются после того, как правительственное расследование обнаруживает, что продукция поступает в США по несправедливым ценам, что делает эти пошлины несколько отличными от широких тарифов, введенных президентом Дональдом Трампом.

Мексика является крупнейшим источником импорта американской сельскохозяйственной продукции, поставляя помидоры, свежие ягоды и другие овощи.

Обратите внимание! В последние годы США, известны как мировой лидер в области сельского хозяйства, увеличили объемы импорта продовольствия. Стоимость этого импорта сейчас превышает экспорт таких культур, как кукуруза, соя и пшеница. По данным Министерства сельского хозяйства США, ожидается, что входящие поставки всего, от авокадо до кофе и сахара, приведут к тому, что в этом году дефицит сельскохозяйственной торговли страны достигнет рекордных 49 миллиардов долларов США.