Россия отказывается от европейского вина

В январе 2025 года Россия закупила в странах Европейского Союза только 6 500 тонн вина, что вдвое меньше, чем годом ранее, сообщает 24 Канал со ссылкой на Eurostat.

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В начале года ЕС экспортировал на российский рынок 6 500 тонн вина против 13 300 тонн годом ранее. Стоимость отгруженного вина также уменьшилась – почти на 40% – и составила 25,3 миллиона евро против 41,2 миллиона в январе 2024 года. Сильнее всего сократились поставки в Россию из Италии – в 2,9 раза, по сравнению с прошлым годом, до 2 300 тонн.

В чем причина падения экспорта из ЕС

Более чем в 2 раза сократился экспорт в страну из Германии – до 543 тонн, а также из Испании – до 438 тонн. Польша продала 683 тонны вина России, что в 1,8 раза меньше уровня прошлого года, а Португалия снизила отгрузки в 1,4 раза – до 713 тонн.

Обратите внимание! Однако ряд стран нарастил продажи вина российским компаниям. Поставки из Франции выросли за год более чем на 40% и составили по итогам января 119 тонн, а из Латвии – на 7,3%, до 191 тонны. Болгария, которая в январе прошлого года вино в Россию не экспортировала, в этом году поставила 27 тонн.

Страны Евросоюза в целом в январе 2025 года сохранили поставки вина другим странам на уровне прошлого года – 191 000 тонн. Сокращение экспорта странами ЕС вина в Россию связано с российскими пошлинами на вина из "недружественных стран".

В июле 2023 года таможенный сбор вырос с 12,5% до 20% от стоимости, но не менее 1,5 доллара за литр, а в августе 2024-го – до 25%, но не менее 2 долларов за литр.